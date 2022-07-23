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如意珠寶慶祝成立二十周年

工商記者黃元苓／紐約訊
梅麗娜老師多元發展，同時經營如意珠寶、聚寶拍賣、法拉盛網、YouTube上直播珠寶以及到收藏家家裡舉辦現場和微信同步拍賣等。
梅麗娜老師多元發展，同時經營如意珠寶、聚寶拍賣、法拉盛網、YouTube上直播珠寶以及到收藏家家裡舉辦現場和微信同步拍賣等。

如意珠寶(Lina Mei Jewelry)慶祝開業二十周年，標榜其服務的多元化、全球化，不但自行設計高端訂製珠寶，包括GIA裸鑽、彩鑽、GIA GRS等各種罕有寶石，亦有收購黃金與珠寶服務，還可上門拍賣。現今如意珠寶透過Lina Mei YouTube頻道，持續服務來自全球的珠寶愛好者。

如意珠寶創辦人梅麗娜(Lina Mei)回顧20年來時路，她強調現代網路當道，必須不斷學習、與時並進，才能在職場立於不敗之地。她在GIA美國寶石學院、義大利、北京等地方先後進修珠寶鑒定、珠寶設計以及藝術品鑒定等專業，精益求精，增長專業知識，令客戶買得放心，賣得稱心又如意。公餘之暇，梅老師還熱心公益，多年贊助大紐約區華人教育基金，鼓勵華裔學子終身學習，牢牢掌握瞬息萬變的時代風向動脈，成為各行各業的領軍翹楚。

根據梅老師自述，她自幼喜歡閱讀，好學不倦，又酷愛收藏郵票與藝術品，尤其喜歡閱讀古典名著紅樓夢，書中賈寶玉佩戴的通靈寶玉給她留下了深刻的印象。梅老師來美後又看了一本關於白玉的書，從此與玉石結下不解之緣。由於諸多因緣際遇，梅麗娜誤打誤撞闖入珠寶行業，並於2002年開設如意珠寶。

及至2013年，梅老師又因拓展業務的需要，成立如意珠寶姊妹公司——聚寶拍賣，業務範圍涵蓋現金高價收購黃金、買賣珠寶、翡翠、鑽石、白玉、字畫、藝術品、奢侈品、錢幣、郵票、古董、陶瓷與雜項等。依據梅老師的說法，通常拍品的賣出途徑有三：1. 微信拍賣，每周舉行，梅老師歡迎各界加入微信競拍群；2. 私人洽購，天天舉行；3. 網路結合現場拍賣，一年舉辦2-3期。

而今，梅老師的珠寶事業虛實兼顧、齊頭並進，迅速成長發展。梅老師透露，2020年疫情爆發最嚴重時，大家不敢出門，她卻通過架設Lina Mei YouTube頻道，拍攝並上傳影片介紹市況，吸引了大批優秀、忠實的粉絲。隨著疫情逐漸得到控制並趨於穩定後，梅老師又轉而利用YouTube平台介紹珠寶和社區活動，吸收了很多來自全世界的客戶向梅老師訂購珠寶。她還透過紐約聚寶拍賣這個管道進行出售，真正做到以藏養藏、貨暢其流，賺取價差並創造利潤。

目前梅老師逢周三和周六晚上八點就會在YouTube上直播珠寶，分享從事珠寶與收藏20年的寶貴經驗。梅老師認為，承載信息量越大的作品越具收藏價值，升值前景也越廣闊。所謂承載信息量，指的是藝術作品所表現的社會背景、思想主題以及作品的綜合藝術水準，此外還包括作者的知名度等各方面綜合因素。

對於一眾藏友們，梅老師衷心忠告：以藏養藏，分階段收藏。她解釋，比如以前你買的珠寶、收藏品，現在可能因眼界視野不同而不再喜歡，何妨將這些珠寶收藏送到梅老師處出售？買賣均無任歡迎，也敬請外州、外國的朋友，逕自將藏品郵寄給梅老師買賣寄售，細節詳情請微信聯繫：linamei123。

多才多藝、多元發展的梅麗娜，2011年成立法拉盛網nyflushing.com，籌辦過辣媽競芳華、法拉盛網好聲音以及單身男女聚會等活動，給社區帶來許多正能量。梅老師也多次獲得世界周刋專題採訪報導，並榮得明報企業集團所頒發的「2015紐約華裔之飛躍人生」獎項。

如意珠寶熱線：917-699-6668、917-881-1647，店面地址：135-31 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354。

梅老師(左二)出席第17屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，在舉行地點的法拉...
梅老師(左二)出席第17屆大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮，在舉行地點的法拉盛喜來登大飯店與基金會會長李德怡(左三)會晤，共同鼓勵學子終身求知學習。

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