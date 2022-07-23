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康美美容學院十五周年 新增醫美課程

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
康美美容學院創校十五年周年慶，醫美課程及多項課目優惠中。
康美美容學院創校十五年周年慶，醫美課程及多項課目優惠中。

座落於法拉盛41大道(百利停車場對面樓)的康美美容學院(Grace Beauty School)，是合格的聯邦學費資助的職業美容學校。該校創校至今第十五年，培養了無數的美髪師、美容師、美甲師以專業技術，並幫助他們獲得了合格執照，分佈於華人社區提供服務。該校不僅讓僑胞學得一技之長，更幫助他們在各領域中獲得到了豐厚的收入。

跨入2022疫情之後的新年代，正值康美美容學院創校十五年周年。康美美容學院加增新的醫美課程，所有報考的美容執照班皆可享醫美課程優惠。學院特投下巨資引進電波拉皮機，讓每位學生都可實際操作。全新的醫美課程包括了：電波拉皮緊膚課程、激光脫毛課程、睫毛延長課程；所有課程皆是現代女性美容或微整型最熱門的選項。目前，整型美容醫生診所生意火熱，急需大量有美容執照並會使用機器、有技術的助理；擁有一技之長讓您受用終身，這是現今美容市場最熱門的職業。本校有最專業的美容老師執教，不論是在職者還是對美容行業有興趣，這都是絕佳的學習好機會。每期名額有限，報名從速！

康美美容學院為慶祝十五周年年慶，提供大牌執照合條件的受學費資助生7月份報名考照的特別優惠，請大家勿失良機。學校電話：718-886-6660，地址：136-31 41 Ave, 6FL, Flushing, NY 11355。

法拉盛 疫情 華人

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