林肯中心「城市之夏」莫扎特音樂節 7/19至8/6 盡享12場頂級音樂會

林肯中心「城市之夏」莫扎特音樂節將於7月19日至8月6日在林肯中心舉行，傑出華人指揮家與獨奏家受邀加盟，12場音樂會將由世界級指揮家與獨奏家擔綱出演，不乏多個經典名作。為能讓更多人欣賞到音樂會，除了在達姆羅施公園（Damrosch Park）的戶外音樂會免費外，在愛麗絲·杜莉音樂廳（Alice Tully Hall）的演出採取票價隨意支付的方式，民眾可以最低5美元的票價欣賞到頂級演奏家的精彩表演。

作為林肯中心「城市之夏」活動的一部分，莫扎特音樂節（The Mostly Mozart Festival）將於7月19日至8月6日在林肯中心舉行。12場音樂會將由世界級指揮家與獨奏家擔綱出演，通過不同的音樂風格和廣泛的曲目展示音樂的魅力，其中不乏多個經典名作，包括莫扎特的《安魂曲》、《第40號交響曲》和歌劇曲目《唐璜》等。為能夠讓更多人欣賞到音樂會，除了在達姆羅施公園（Damrosch Park）的戶外音樂會免費外，在愛麗絲·杜莉音樂廳（Alice Tully Hall）的演出採取票價隨意支付的方式，民眾可以最低5美元的票價欣賞到頂級演奏家的精彩表演。

1966年以來，林肯中心的莫扎特音樂節一直是每年夏季的傳統節目；自2019年因為疫情關係停辦後，今年夏天首次恢復舉辦，並成為林肯中心「城市之夏」藝術節的一部分。音樂節由法國指揮家路易斯·朗格雷（Louis Langrée）擔任總監，每年邀請不同的駐場藝術家。

今年莫扎特音樂節的首場演出於7月19日開幕，由音樂節音樂總監朗格雷指揮，新銳華裔 作曲家、鋼琴家陶禕文（Conrad Tao）和管弦樂隊合作，獻上廣為熟知的格甚溫（Gershwin）的《藍色狂想曲》及莫扎特的《第17號鋼琴協奏曲》等經典曲目。之後在愛麗絲·杜莉音樂廳的10場音樂會，美國薩克斯管演奏家史蒂文·班克斯（Steven Banks）、享負盛名的國際級小提琴家約書亞·貝爾（Joshua Bell）、新生代意大利小提琴家奧古斯丁·哈德利希（Augustin Hadelich）和女高音歌唱家珍妮·德·比克(Jeanine De Bique）以及華裔女指揮家張弦、非裔指揮家羅德里克·考克斯（Roderick Cox）和新星指揮家喬納森·海沃德（Jonathon Heyward），將為觀眾呈現包括Ngwenyama、Ibert、Price、Barber、Copland等作曲家不同藝術風格的作品。最後一場，音樂節總監朗格雷將指揮演繹莫扎特的絕筆之作《安魂曲》，呈現給觀眾一場壯麗宏偉的音樂盛宴。

為鼓勵和支持多元化，此次莫扎特音樂節邀請多位華裔音樂家加入。華裔作曲家、鋼琴家陶禕文（Conrad Tao）是古典音樂屆最耀眼的人物之一。1994年出生的陶禕文，自幼學習鋼琴並熱愛作曲，連續八次獲得ASCAP莫頓古爾德青年作曲家獎，被《紐約雜誌》稱為「塑造古典音樂未來的音樂家」。他是享有盛譽的艾弗里·費舍爾獎（Avery Fisher Career Grant）的獲得者，並被任命為吉爾摩青年藝術家（Gilmore Young Artist）。陶禕文多次以獨奏家身份出現在洛杉磯愛樂樂團、克利夫蘭管弦樂團、紐約愛樂樂團和波士頓交響樂 團等多個世界級樂團。作為作曲家，他的作品在美國各地的交響樂團演奏。他的第一部大型管弦樂作品《Everything Must Go》於18-19年由紐約愛樂樂團首演，並於21-22年由安特衛普交響樂團（Antwerp Symphony）在歐洲首演。他與舞蹈家和編舞家Caleb Teicher合作的《More Forever》表現出色，令他獲得了2019年紐約舞蹈和表演「貝西」獎，被《紐約時報》稱為具有「探索智慧和開放視野「的藝術家。

極受世界樂壇關注的頂尖華裔女指揮家張弦，也是首次受邀登場莫扎特音樂節。張弦是當今炙手可熱的指揮家，已受邀與世界各地的主流樂團合作。《音樂美國》雜誌盛讚其演出展現出「敏銳的音樂性、活力和才華橫溢」，她被《BBC音樂雜誌》評為全球最傑出的11位女指揮家之一，也是唯一的亞洲人。在此次音樂節上，張弦將攜手薩克斯管演奏家Steven Banks，於7月22日和7月23日演出兩場，為觀眾獻上伊貝爾的古典薩克斯名曲《室內小協奏曲》和貝多芬《第四交響曲》等四首經典曲目。

林肯中心莫扎特音樂節是林肯中心「城市之夏」（The Summer for the City）音樂節活動的一部分。林肯中心城市之夏音樂節於5月14日開始，一直持續到8月14日，其中包括10個室外場館和3個室內場館的300多場藝術和民眾活動，以廣泛的形式和豐富的內容展現「歡樂、創造、記憶」的主題。

「藝術最基本的功能之一就是幫助療癒。音樂節的重點是讓大家重新聚在一起，使人們再次感到安全」，林肯中心首席藝術官珊塔·太薩（Shanta Thake）說：「我們很高興今年夏天迎來許多藝術家在林肯中心首次亮相，與常駐藝術機構一同向觀眾呈現無以倫比的精彩演出。這是林肯中心新的開始，旨在促進合作和參與。其中大部分節目都是免費的，並反映了紐約社區的多元化。」珊塔·太薩期待藉由這一系列的活動加深藝術和民眾之間的聯繫，以擴大影響並吸引更多人參與。

「城市之夏」音樂節的策劃旨在幫助加深林肯中心對特定社區的服務，包括拉丁裔、亞裔、非裔、原住民和多元性別族群（LGBTQIA+）社區，同時通過音樂會、研討會、故事會和家庭舞蹈日，擴大為家庭提供的服務。作為夏季活動的一部分，會場還將舉辦數十場快閃表演、健康活動、畢業典禮、選民參與和投票、獻血活動等，大部分節目為免費，反映出紐約的多元化。

達姆羅施公園（Damrosch Park）的音樂會可免費入場，先到先得。音樂會也將提供有限的提前預訂名額，預訂已於7月18日(星期一)中午12:00開放。

愛麗絲·杜莉音樂廳（Alice Tully Hall）的音樂會建議票價為35美元，但採用票價隨意支付的方式，民眾可以最低5美元的票價購票。林肯中心希望通過民眾自己選擇能夠支付的價位，讓所有人更容易接觸到藝術。更多票務信息，請訪問：www.SummerForTheCity.org。

所有觀眾都必須提供疫苗 接種證明，COVID-19疫苗的最後一劑需要至少14天前接種，鼓勵但不要求觀眾接種COVID-19加強針。此外，除了進食或飲水時，所有觀眾都必須佩戴口罩。這些要求可能會根據州和市的法規，以及林肯中心的醫療和公共衛生顧問提供的健康和安全建議進行更改。