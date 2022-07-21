我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

永發針灸理療中心 法拉盛緬街診所新張

工商記者鍾淑美／紐約訊

由著名中醫師鄒長銜主理的永發針灸理療中心，為方便法拉盛患者就診，於日前在法拉盛緬街40-22號二樓，開設第三家診所。該診所精治肌肉筋骨痛、手術後遺症、職業病肘腕、坐骨神經痛、頭頸肩背痛、腰腿膝踝痛、風濕關節痛、中風後遺症及疑難雜症等，歡迎致電洽詢。

行醫35年、擁有豐富經驗的鄒長銜醫師，曾任福建省長樂巿中醫院骨科跌打科主治醫師，在唐人街永發大廈及布魯崙54街均有診所。鄒醫師多年來專門攻研痛症，累積了豐富的經驗。他憑藉獨特的手法、高明的醫術、親力親為的作風，多年來治癒了無數病患的痛症，好評如潮。

為方便皇后區患者看診，鄒醫師特別選在交通方便的緬街七號地鐵站附近開設診所。診所環境好、設備齊全、中西醫結合，設有針灸推拿、按摩、刺絡放血、拔罐、電療、超聲波、器械運動等。鄒醫師精治急慢性腰腿痛、椎間盤突出、坐骨神經痛、腿抽筋、腳踝關節扭傷、健鞘囊腫、落枕、頸椎痛、肩周炎、網球肘、彈响指、頭暈頭痛（耳水不平衡)等。

此外，鄒醫師對帶狀疱疹（生蛇、火葡萄)及中風面癱的治療也有奇效；他手法奇特，一試便如。該診所接受大部分保險，歡迎致電洽詢。法拉盛新診所地址：40-22號緬街2樓2A(入口在40Rd)，電話：718-799-0753。康人街診所地址：華埠8且林士果(永發大廈)707室，電話：212-962-0711。布碌崙診所地址：824號54街(8夾9大道)，電話：718-851-0378。

法拉盛 中風 關節

上一則

兆隆資本聯合舉辦免費地產經濟論壇 7月23日法拉盛喜來登七樓舉行

下一則

BA.5肆虐紐約州 住院率升35%

延伸閱讀

紐約今年重案飆升近4成 法拉盛華社治安最差

紐約今年重案飆升近4成 法拉盛華社治安最差
黃敏儀23日法拉盛植物園送雨水桶

黃敏儀23日法拉盛植物園送雨水桶
市議員、志工打掃法拉盛老城墓園

市議員、志工打掃法拉盛老城墓園
法拉盛西裔男 陳屍租屋處2天

法拉盛西裔男 陳屍租屋處2天
法拉盛緬街公車道 晚7時後私家車可通行

法拉盛緬街公車道 晚7時後私家車可通行

熱門新聞

圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

2022-07-14 07:21
羅斯福大道近日再添新超市，吸引大量顧客消費。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

2022-07-16 10:34
這名男子涉嫌仇恨攻擊一名華裔男子，被警方通緝。(市警提供)

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

2022-07-16 09:51
紐約市布碌崙19日清晨發生一名劇組製作助理遭槍殺案件。(取自Citizen)

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

2022-07-19 14:59
華裔遊民男子曼哈頓大橋搭木頭房，躺椅在外靠枕在旁。(記者張晨╱攝影)

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

2022-07-17 07:22
圖為當時引發爭議的「美國中國之城」構想圖之一。(網路圖片)

紐約「美國中國城」開發計畫觸礁 早有跡可尋

2022-07-19 11:08

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查