兆隆資本聯合舉辦免費地產經濟論壇 7月23日法拉盛喜來登七樓舉行

兆隆資本聯合舉辦免費地產經濟論壇，將於7月23日在法拉盛喜來登七樓舉行。

美聯儲局於6月宣佈大幅加息75個基點，為自1994年11月以來最大的加息幅度，且6月通貨膨脹率超過9%。華爾街日報等多家權威媒體發佈暴雨 橙色預警，在美國高利息和高通脹的雙重壓力下，不少專業人士預警美國的經濟可能會出現衰退甚至會造成崩盤，暴風雨即將來臨。由兆隆資本(ZL Capital LLC)、地產基金平臺BuildX、ACRE紐約愛居客高端地產免費舉辦的「暴雨將至？加息+通脹！地產該如何投資 」地產經濟論壇，將於7月23日(星期六)下午2時至5時，在法拉盛 喜來登酒店七樓Gallery Room舉行，歡迎有與趣的朋友盡速致電報名訂座。

自美聯儲加息以來，美國經濟出現波動、GDP下降、虛擬貨幣/NFT斷崖式下挫、美國股市下跌，這也導致一些人的資產縮水、財富暴跌，再加上物價飛漲，民眾怨聲四起，一切都令人非常緊張不安，而下一個磨刀霍霍的就是美國房地產市場。

加息和通貨膨脹對我們普通人來說意味著什麼呢？這意味著經濟衰退，失業率將會增高，而普通人購買力下降（尤其是房產），甚至會導致很多人的資產縮水、財富減值。在不斷加息、經濟如此波動的時候，應該如何把控風險、配置資產、避免財富縮水，這是一個難題，但也是一個機遇和挑戰。在這樣的經濟形勢下，該如何把握住機遇，穩健合理地投資地產、選擇合適自己的財富產品呢？

這次免費地產經濟論壇將邀請多位重量級嘉賓，主講人陣容無比豪華，堪稱為紐約業界超重量級。包括兆隆資本-ZL Capital聯合創始人Yu Liu、兆隆資本-ZL Capital聯合創始人和地產基金平臺BuildX聯合創始人Cindy Zhang、北美首檔地產節目安家紐約創始人/安家美國主持人/紐約地產顧問導師執照持有者陳東、北美百萬地產經濟博主勞拉拉和Acre紐約愛居客高端地產公司創始人Cathy Huang，他們將共同探討，在美國不斷加息、經濟波動的情況下該如何穩健合理地投資地產並選擇適合自己的財富產品，同時還會幫聽眾分析如何在暴風雨中把握住機會，選擇穩健的地產投資方式，把控風險並實現收益的最大化。

論壇討論主題分別為：

●兆隆資本-ZL Capital創始合夥人Yu Liu將解讀：經濟周期下，地產市場的機遇與創新。

●兆隆資本-ZL Capital聯合創始人/地產基金平臺BuildX聯合創始人兼CEO/EB5 Fund區域中心總裁Cindy Zhang，將會講授如何通過地產基金實現20%年化收益率。他還會提及：地產基金VS貸款買房，如何實現收益最大化？同時也會和聽眾分享：地產項目風險把控的關鍵三要素等。

●北美首檔地產節目安家紐約創始人、安家美國主持人、紐約地產顧問導師執照持有者陳東，將獨家預測紐約市未來房產熱點區域，並分享行業秘訣：如何鑒別樓盤品質。

●北美百萬經濟博主、清華/UVA校友勞拉拉，將首次蒞臨線下地產經濟論壇，解讀加息後美國經濟的變化，預警暴雨將至。

●紐約百萬地產專家Cathy Huang，將會帶來紐約地產市場各大區變化的資料分析，並對未來地產市場做出預測。

「暴雨將至？加息+通脹！地產該如何投資」免費地產經濟論壇內容豐富充實，可以幫助您瞭解美國地產投資，是接觸和聆聽地產投資界大咖專業精辟論證的大好機會。為免向隅，感興趣者敬請從速報名訂座，報名電話：212-287-5095。免費地產經濟論壇將在法拉盛喜來登酒店七樓Gallery Room(Sheraton LaGuardia East Hotel, 135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354)舉行，時間為7月23日(星期六)下午二時至五時。