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萬蜂牌巴西極品蜂膠19年來暢銷全球改善細胞功能 延緩細胞衰老

工商記者鍾淑美／紐約訊
萬蜂牌巴西極品蜂膠的最高生物活性達98%，最高的濃度達88%；其類黃酮含量為業界最高——18.5mg/ml，成為萬蜂牌巴西極品蜂膠與其他巴西蜂膠的顯著區別。
萬蜂牌巴西極品蜂膠的最高生物活性達98%，最高的濃度達88%；其類黃酮含量為業界最高——18.5mg/ml，成為萬蜂牌巴西極品蜂膠與其他巴西蜂膠的顯著區別。

蜂膠的神奇作用日益受到人們的重視和青睞，在給人體以活力與能量的同時，又能增強細胞活性、改善細胞功能、延緩細胞衰老、強化免疫系統、提高免疫力、增強抵抗力，使人體精力充沛、健康永駐！萬蜂牌巴西極品蜂膠與其它蜂膠相比，其成分更複雜、有效成分含量更高。萬蜂牌巴西極品蜂膠的最高生物活性達98%，最高的濃度達88%，其類黃酮含量為業界最高——18.5mg/ml。

現代科學家一致認為蜂膠是人類健康的黃金，但是專家指出，高品質、高濃度、高生物活性才是療效和安全的保證。巴西蜂膠在世界上久負盛名，是世界公認的優質產品。雖然都叫「巴西蜂膠」，但並不意味著物理、化學和生物特性都相同，而且巴西蜂膠分佈全國，有著廣泛的植物多樣性和複雜的蜜蜂基因變化。

科學萃取手段和加工工藝是蜂膠純度、生物活性、有效成分差異的重要原因，採用世界上最先進的超臨界流體萃取技術進行提純，使得萬蜂牌巴西極品蜂膠中含有一些特殊的有效化學成分和更多的生物活性，如從萬蜂牌巴西極品蜂膠中分離出的有抗癌作用的Artepillin C，就是其它國家蜂膠中沒有的成分。最令人驚訝的是，萬蜂牌巴西極品蜂膠對人體癌細胞株具有強烈的毒殺作用，這些癌細胞株包括：人類鼻咽癌細胞株(KB)、子宮頸癌細胞株(HeLa)、乳癌細胞株(MCF-7)、黑化瘤細胞株(SK-MEL-28、SK-MEL-170)、腎臟癌細胞株、直腸癌細胞株等。最難能可貴的是，這些物質具有選擇性的毒殺作用，對於不正常細胞的毒性很強，對正常的細胞則幾乎不具毒性。巴西極品蜂膠已成為防癌抗癌之寶，創造了一個又一個的生命奇蹟。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠是國際糖尿病協會指定蜂膠，具有強力的抗炎性、抗菌性、抗氧化性、抗老化性、抗病毒細胞活化性，可以強化精力、定神、解熱清毒、提高免疫力和自療力，是巴西蜂膠中當之無愧的極品。憑藉高質量、高濃度、高生物活性等特點，萬蜂牌巴西極品蜂膠19年來熱銷世界各地。

Viker Manufacture Co Ltd北美免費醫學專家及客戶服務熱線：1-888-518-7778，網站：www.vikerm.com，電郵：[email protected]

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