化學奧林匹克競賽和申請世界名校Dr. Sun數理化暑期招生07/26-09/30

Dr. Sun是康奈爾大學的有機化學博士後，教化學35年，在紐約教AP化學及AP物理已有20年的豐富經驗。

Dr. Sun數理化輔導中心現在正在進行暑假招生 ，以幫助學生考入哈佛、耶魯 、普林斯頓、麻省理工、哥倫比亞等一流名校為宗旨，歡迎致電詳詢。

Dr. Sun表示，華人學子進入世界名校越來越難，有三個主要原因：1.世界名校給華裔 學生的名額基本是固定的，不管有多少華裔申請，不管申請者多麼優秀，只開放給華裔固定的名額。2.華裔之間的競爭越來越激烈，平均95分的GPA和幾乎滿分的SAT，遠遠不夠名校錄取的條件。3.美國大學申請的複雜性。

和中國以高考成績為錄取標準相比，美國大學的錄取過程較為複雜：GPA、SAT、AP、課外活動、社會奉獻、申請文書、推薦信等。這些複雜過程背後的邏輯性，就是因為無論大學招生風雲如何變幻，所有大學都喜歡優秀的學生。那麼什麼樣的學生是優秀學生呢？平均GPA在95及以上的肯定是優秀的學生，但這樣的學生太多了，大大超過名校招生的人數，所以必須把學生放在全國的平臺上進行比較。即時你是班級第一，放到全美來比較，你很可能什麼都不是。怎樣才能讓大學在全國的平臺上仍然能看到你？答案是你需要參加競賽；而其中效率最高、需要時間最短、最容易出成績的，就是美國化學奧林匹克競賽。

美國化學奧林匹克競賽分初賽和決賽。初賽每年約1.6萬人參加，其中top的6%有大約1000人參加決賽。決賽結果評出三等獎：top 150-honor、top 50-high honor、top 20-camper。然後從camper中選4人參加國際化學奧林匹克競賽，去爭奪金銀銅獎。準備化學競賽要經過三個階段的學習：基礎化學、AP化學、競賽化學；一般9年級學基礎化學，10年級學AP化學。再然後準備化學競賽，可以一邊學AP一邊準備競賽。

Dr. Sun近年輔導的化學競賽，2020和2021的學生都獲得了國際化學奧林匹克金獎。2022年有9個學生進入決賽，其中8個獲得honor和high honor，年齡最小的只有9年級。兩個金獎學生進了MIT，2021年獲得honor 的兩個女生也進入了MIT，其他學生則進入了普林斯頓、耶魯和其他常青藤大學。化學競賽的含金量是很高的，這是和全國1.6萬優秀學生經過拼搏比較出來的。而且，堅實的化學基礎，對醫學、藥學、生物學、化學工程、材料科學、環境科學等都很有幫助。

Dr. Sun的AP化學課程從7月26日開始，學費每小時$20。成績優秀的可以繼續學習，準備化學競賽。準備競賽是對學習的巨大促進，這些學生的化學能力將遠遠超過同齡人。Dr. Sun的微信：DrSunNewYork，電話：917-386-3401。