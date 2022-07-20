青光眼和亞裔「窄角型」的高度危險性

青光眼是一種眼神經受到損害的眼病，通常是因為眼球前部有過度液體聚積，導致眼壓升高進而損害視神經，造成不可逆轉的視野缺損、視力下降，嚴重時可以完全失明。

世界衛生組織(WHO)認定青光眼為全球排名第二的致盲眼病，其中亞洲人在窄角/閉角型中佔據多數。美國疾病和預防控制中心(CDC)通過14項不同的研究發現：在40歲以上的美國人中，保守估計有2.1%患有青光眼(約300萬)。美國眼科學會(AAO)將亞裔 、非洲裔、拉丁裔，列為青光眼的三大高危人群。國立眼科研究所(NEI)一項10年調查結果顯示：年齡40-70的亞裔人群為青光眼高發病的第二大族群。美國國立衛生研究院公佈的研究發現：青光眼和疑似病例中，「窄角型」華裔高居60.2%。青光眼研究基金會在中國的一個專項研究證實：中國人青光眼的窄角/閉角型與開角型比例是2:1；在致盲的青光眼中，90%為閉角型。所以，在美國的青光眼發病率，亞裔排第二；在窄角/閉角型青光眼危險性中，亞裔排第一。

新光眼科負責人——徐露娜醫師說，青光眼複雜且種類很多，主要類型為閉角型和開角型。正常眼球前部以虹膜(瞳孔)為界，分為前後房；後房會不斷產生房水，而房水穿過瞳孔流到前房，再經過前房角(角膜和虹膜之間的夾角，醫學 上進一步稱為小粱網，見圖左)，最終流向眼球外。

當發生虹膜向角膜前靠，會造成前房角狹窄，房水流出受阻，過多的房水聚積就會導致眼壓升高，這就是窄角/閉角型青光眼。如果虹膜沒有前靠，房角也沒有狹窄，但小粱網發生病變，房水也同樣在眼前部聚積而升高眼壓，這就是開角型青光眼。遠視、小眼球、白內障晶體膨脹等，都是造成亞裔閉角型青光眼高發的原因。

「窄角型」又稱為青光眼前期，即前房角出現狹窄，但眼壓沒有明顯升高，視神經沒有受到傷害；但在光線暗淡、瞳孔放大、情緒起伏和使用一些抗憂鬱或抗過敏藥物的情況下，可引起虹膜突然完全緊貼角膜，造成房水外流完全停止，眼壓急速升高(從正常10-20mmHg變成60-80mmHg，見圖右)。病人除出現嚴重眼痛、頭痛、惡心、嘔吐外，往往還會對視力造成不可逆轉的傷害，如不及時急診治療就會導致永久失明，這就是閉角型青光眼的急性發作。

激光虹膜周邊切除術(LPI)，是眼科醫生利用現代激光技術在眼內虹膜周邊切開一小孔，可有效打通前房角，預防急性青光眼的發生。激光手術 在眼科診所就能施行，無創口、無疼痛、無活動限制。徐醫師表示，鑒於亞裔在窄角/閉角型青光眼的高發情況，提醒40歲以上僑胞務必前往眼科進行全面的檢查。

新光眼科地址:11 Ralph Place, Suite 311, Staten Island, NY 10301（有免費停車場），門診時間：周一、三、四、五，其他時間請致電預約，電話：718-442-2711。