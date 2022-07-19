鄭聖星中醫傳統針灸療法專治痛症、失眠、陽痿頑症

鄭聖星醫師在針灸領域有著豐富的臨床經驗，對痛症、失眠及男性健康的治療效果顯著。

當今社會由於疫情的影響，幾乎打亂了所有人的正常生活節奏，快步調的生活讓人疲憊不堪，巨大的精神壓力令人感到焦慮、煩躁、無助，失眠 以及身體各方面的力不從心接踵而至。位於法拉盛 的鄭聖星紐約註冊針灸醫師，利用中國傳統療法漢傳醫學 的精髓，通過獨特的針灸療法，為您解除失眠困擾和身體各種疼痛及不適，讓您的身心徹底放鬆。

「鄭聖星中醫傳統針灸療法中心」位於法拉盛大停車場對面的大樓，診所整潔光亮、環境寬敞舒適。該診所採用無菌消毒防疫設施，並按照美國疾病防治中心的清潔操作流程完成消毒工作，以保障患者及工作人員的安全，讓每位患者都能安心就診。「鄭聖星中醫傳統針灸療法中心」的服務宗旨就是為僑胞提供專業中醫傳統療法，為患者解除身體各方面的痛症，從而提高患者的生活品質。

鄭聖星畢業於中國廣州中醫藥大學(Guangzhou University of Chinese Medicine)，在那裡接受了5年正規的醫學本科教育，獲得中醫學學士；隨後其來到美國紐約中醫學院(New York College of Traditional Chinese Medicine)進修3年，獲中醫針灸醫學碩士。鄭聖星醫師在過往多年的中醫針灸求學道路上深得名師真傳，先後師從於著名針灸學學者李滋平教授（廣東省中醫院針灸科主任）及鄭宗昌教授（廣東省中醫院針灸科男性專科）。鄭醫師十八歲曾在西藏生活過四年，在那裡拜當地著名醫師葉清富為師學醫，他在那學到了如何運用西藏的傳統療法與中藥及針灸相結合，並利用艾灸來治療各種痛症及失眠，真正讓患者體會到了無藥、無副作用的好處。

鄭醫師表示，針灸療法在中國歷史悠久，它以中醫理論為指導，研究經絡、腧穴及刺灸的方法，通過刺激穴位、經絡來調動人體內的抗病能力，以達到預防和治療的目的。在多年的臨床經驗中，鄭聖星醫師逐漸摸索出一套獨有的治療失眠、男性陽痿的針灸療法，效果顯著。鄭醫師認為人的身體非常奇妙，當你悉心照顧它、保養它時，它就會給你帶來更多正能量，從而重建健康的身心。

鄭聖星紐約註冊執照針灸師擅長治療各類痛症，如：頭痛、偏頭痛、頸/肩/背/腰/腿/膝痛、坐骨神經痛、椎間盤突出、關節炎、失眠及男科陽痿等各類疾病。診所地址：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354（大停車場對面），諮詢電話：929-329-0191。看診時間：星期一、二、四、五、六，上午9:30至下午5:30，星期三、日休息。診所接受現金和信用卡，如有相關問題，僑胞可隨時致電診所免費諮詢。