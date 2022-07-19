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巴黎聖母院：今夏必看流行搖滾大片限時優惠及學生優待票

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
難得一見的流行搖滾音樂劇——巴黎聖母院備有超值優惠票，敬請把握！
難得一見的流行搖滾音樂劇——巴黎聖母院備有超值優惠票，敬請把握！

流行搖滾音樂劇——巴黎聖母院，在林肯中心的David H. Koch劇院舉行了期待已久的紐約市首演，這場國際音樂盛會吸引了全球23個國家的1500萬觀眾。該音樂劇忠實於維克多雨果的經典小說，巴黎聖母院講述了大教堂駝背的敲鐘人——卡西莫多，以及他對美麗的吉普賽人埃斯梅拉達堅定不移的熱愛的情感故事。

該音樂節由法國音樂巨星Luc Plamondon編劇、世界知名意大利歌手Richard Cocciante作曲、前衛且多次屢獲殊榮的Gilles Maheu導演。這部令人驚歎的作品通過激動人心的音樂和特效雜技以及激情和複雜的編舞，捕捉了這場在標誌性的法國大教堂前進行的愛情故事，喜愛流行搖滾音樂劇的僑胞們千萬不要錯過這種超越文化界限二十多年、獨一無二的戲劇體驗！

配合暑期的到來，流行搖滾音樂劇——巴黎聖母院提供限時優惠(TodayTix Rush)及學生優待(Student Rush)票，僅售$32的超值特惠！TodayTix將在每個演出日提供數量有限的32美元加急門票，用戶必須下載TodayTix應用程序，通過在社交媒體上發佈有關該緊急程序的信息，提前「解鎖」該程序。每天早上9點，當天下午和/或晚上的演出，將按照先到先得的原則購買搶票。用戶可以設置警報，以便在每天的高峰期開始時收到通知。用戶每人最多可申請兩張票，位置視供應情況而定。

每次現場演出前，票房將提供數量有限的32美元學生搶票。必須出示有效的學生證才能在David H. Koch劇院售票處（20 Lincoln Center Plaza, New York, NY 10023）購買門票。票房開放時（週三上午10點至週六、周日上午11:30）將提供當天演出的門票，每人限購兩張門票，位置視供應情況而定。優惠可能會根據之前的銷售情況隨時撤銷，購票接受現金和信用卡。

巴黎聖母院 導演 紐約市

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