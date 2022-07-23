PRP 面部血清煥膚美容 促進膠原蛋白彈性纖維生成

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醫學 美容的科技日新月異，讓追求美麗的夢想不再遙不可及。PRP療法自獲得歐盟 CE、SQS及美國FDA等認證核準可用於人類疾病治療後，PRP技術——自體生長因子躍升為整形美容領域的時代新趨，可以大幅縮短美容術後的修護期。陳敏麗西醫美容診所提供PRP面部血清美容煥膚，減少面部細紋皺紋、減少毛孔，促進膠原蛋白和彈性蛋白在皮膚深層的生長效果，創造更健康的皮膚，助你逆轉更年期。「PRP煥膚美容」推廣期間提供3療程優惠特價$2950，歡迎預約免費諮詢。

PRP是英文PlateletRich Plasma（血小板富集血漿）的縮寫。「PRP技術」是指將血液從自己身體內抽取出後，經由離心與純化將紅血球去除，僅保留高濃度血小板血漿，再利用釋放出生長因子的技術，經由塗抹或注射到皮膚組織中來促進細胞增生，大大提升術後皮膚修護的速度。醫學美容醫師表示，生長因子運用的範圍廣泛，除了能修護傷口、將凹洞填平外，還有讓皮膚增亮、平滑、細緻的顯著效果。

其實，PRP注射在美容領域已流行多年了，Vampire Facelift就是PRP美容注射。皮膚受傷後會自動癒合，這是因為皮膚具有自我修復的能力，而衰老形成的皺紋，是由於皮膚自我修復能力減弱所導致的。PRP在皮膚的自我修復中扮演著重要角色，在傷口的凝血、癒合過程中刺激生長因數分泌，因此PRP注射美容，是針對修復皮膚衰老而設計的個性化美容方法。

PRP注射美容液通過真皮淺層注射的方法注射到皮膚中，多種自體生長因數可深入整個皮膚組織，調整皮膚全層結構，修復老化、受損的皮膚組織，從而達到改善皮膚質地、收緊及提升面部皮膚、減輕皺紋凹陷性疤痕、恢復皮膚年輕狀態、延緩皮膚衰老的目的。

1. 除皺抗衰老：PRP富含多種生長因數，在注入真皮淺層後，可刺激大量膠原蛋白、彈性纖維、膠質等產生，能夠有效地去除各種皺紋，如抬頭紋、額紋、川字紋、魚尾紋、眼周細紋、鼻背紋、法令紋、嘴角皺紋、頸紋等。PRP亦可滲透到肌膚深層，促進皮膚多個組織的生長及重新排列，從而全面提升肌膚狀態，延緩衰老進程。

2. 填充皮膚缺陷：當PRP注入肌膚以後，強大的生長因數將促使組織再生，對凹陷性疤痕、暗瘡疤痕、組織缺失等有特殊功效，如下陷的法令紋、淚溝、太陽穴（夫妻宮）；PRP注射還可用於豐唇、豐下巴和眉弓等。

3. 改善優化皮膚品質：活性因數可加速和促進肌膚微循環的建立，從而加速新陳代謝，全面改善膚質和膚色、縮小粗大毛孔，使暗淡肌膚白皙細膩、倍有光澤，甚至還能改善眼袋和黑眼圈問題。

4. 淡化皮膚色斑：面部微循環的建立和肌膚代謝的加速，能夠促使肌膚自行排出大量毒素，有效改善色素沉澱、日曬斑、肝斑、黃褐斑等多種色斑。

5. 治療敏感肌膚：針對皮膚科痼疾「激素臉」，在多次持續使用PRP注射治療後，可以改善肌膚對外界刺激因素的應激能力，使真皮層增厚、面部血絲減輕，讓肌膚更健康、更有活力。

PRP注射能同時達到除皺、美容、治病的三重效果，是對皮膚狀態的全方位改善，而且對皮膚質地、色澤、彈性、光澤度等都有改善作用，使皮膚呈現年輕狀態。同時，PRP可滲透到肌膚深層，促進皮膚多個組織的生長及重新排列，修復嚴重下陷的肌膚，從而全面提升肌膚狀態、延緩衰老。對於病理狀態的皮膚，PRP減輕皮膚炎症，改善肌膚對外界刺激因素的應激能力，使真皮層增厚、降低皮膚的敏感性、去除面部血絲，讓肌膚更健康、更有活力。

「PRP煥膚美容」推廣期間，提供3療程優惠特價$2950。陳敏麗西醫美容診所(Chan, MD Aesthetics)地址：紐約華埠 中央街(Centre Street)139號PH104室(電梯按PH1樓)，預約電話：212-343-2536，顧客可掃描陳醫生診所二維碼預約免費諮詢。