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慶祝寧欣綜合診所開業二十週年

工商記者鍾淑美／紐約訊
梁衛寧醫師榮獲拜登總統頒發的終身成就獎。
梁衛寧醫師榮獲拜登總統頒發的終身成就獎。

就在抗擊新冠疫情節節取勝的時候，寧欣綜合診所迎來了為華人社區服務的第二十個年頭。主理診所的梁衛寧醫學博士感慨地說：「在祖國受教育、來美國深造，能夠一直為華人、為僑胞診病治療，這是我們的職責，是對祖國和同胞的回報，也是醫者的榮耀和福分。」

熱心社區公益活動的梁醫師，在2020年初市議員舉辦的春節活動中，他發現有民眾剛剛從中國大陸回來。因為武漢已經出現病毒，他就建議民眾戴口罩，預防感染。新冠病毒在紐約市蔓延後，華人也受到嚴重的影響。有人需要前往中國辦事，要在行登機前24小時做新冠肺炎核酸、抗體雙陰檢測；寧欣診所很快開展這類服務，方便華人移民

擁有健康衛士殊榮的梁衛寧醫師，從醫以來一直熱心服務大眾，為民眾提供各類醫療服務，受到有關部門的關注。去年梁衛寧醫師榮獲拜登總統頒發的終身成就獎；2011年，他獲得第25屆艾麗絲島傑出移民獎並當選美國國會醫生顧問委員會榮譽主席及全美最佳醫生。除了提供醫療服務外，梁醫生還參與許多社會活動。例如，在2003年至2013年的十年間，他曾擔任美國國會眾議院的醫學顧問。醫學顧問共有100人，一個州選出2人。「我是紐約州的兩人之一」，他說：「歐巴馬擔任總統期間，曾經推動美國的醫療保險改革，成果就是歐記健保（Obamacare），作為顧問，我要提出專業意見。」

對於這個醫療保險改革法案，梁醫生列出一個建議清單，清單有提到保險公司應提供便宜藥物。許多藥物雖然便宜，卻很有效、對病人好，但因為不賺錢，製藥公司不願意生產，於是就改頭換面，藉以提高藥費。例如，有的降壓藥一個月只要二、三十美金，梁醫生建議應該把這些藥物保留下來。他提出的另外一個建議是，醫療保險公司出版英文和中文的雙語小冊子發給病人，這樣即時新移民不懂英文，也能看懂保險條文。

寧欣綜合診所的便民理念，使得病人在同一個地方可以看好幾種疾病，華人移民的常見病都可以在綜合診所裡解決，包括內科、專科、超聲波等醫療團隊，以及內外婦兒、全身體檢、各種預防針、靜脈滴注、手術外傷等醫療服務。此外，寧欣綜合診所還提供相關的診療服務，包括高血壓、糖尿病、膽固醇、哮喘、花粉症、心臟病、頭暈、骨質疏鬆、關節炎、腸胃肝病、性病、皮膚病、婦科檢驗、婦科病、更年期綜合症、包皮手術、外傷縫合、司機和學生體檢、各種預防針等。

寧欣綜合診所地址：132-34 41 Ave., 1F, Flushing；診所營業時間：週一至六，上午9點至下午6點；電話：718-886-1150。

醫療保險 華人 移民

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