美國華裔小姐決賽7/23金神見分曉

美國華裔小姐決賽7/23金神舉行，伍思凱任演出嘉賓。

由美國華裔 小姐選美會主辦、TVB(USA)及康州金神大賭場協辦、麗興恆生集團冠名贊助的「第十九屆美國華裔小姐選美競選」決賽，將於2022年7月23日晚上11點，在康州金神大賭場宴會廳舉行，選出2022年度的冠軍。

經過1個多月密集式的培訓，包括儀態、談吐、髮型、化妝、T台走步、才藝以及體能等多個方面，佳麗們都有長足的進步，日前舉行了才藝初賽，選出三位選手晉級決賽。

今年入圍 決賽的佳麗們可謂文武雙全、多才多藝！1號梁倩淇的古典舞《秀麗江南》，體現中華女性像仙子下凡般飄逸脫俗的古典美；2號翁藝嘉從小就學鋼琴並參加許多大大小小的鋼琴比賽，當晚她彈奏貝多芬的《Sonata Pathetique》；3號譚曼玲說她很喜歡90年代的歌曲，所以她選擇了演唱周慧敏的《自作多情》，瞬間把台下觀眾帶回了90年代；6號夏溫和從小習舞，在多個舞蹈比賽中獲得金獎，而她當晚選擇的敦煌舞《絲路中華》，象徵著東方女性的古典美和內涵；7號徐冉曾多次獲得舞蹈冠軍，她的才藝表演選擇了倫巴舞；9號曾宇婷演奏了鋼琴曲《Mariage d'amour》，選擇這首歌是因為這首曲子對她來說很特別，在她成長的過程中充斥著許多對這首歌的美好回憶；10號唐睿瓔從小練習藝術體操，曾經是美國國家精英藝術體操隊的成員；11號孫雨歌自小熱愛音樂藝術和表演，她學習過芭蕾、合唱、古典音樂還有話劇，才藝半決賽時她融合表演了經典音樂劇《音樂之聲》與現代韓流舞蹈《Siren》；12號曾宇茜從5歲開始參加高爾夫錦標賽，所以她在才藝比大的舞臺上展現了高爾夫球表演。

才藝比賽的評審有康州金神大賭場總裁兼總經理Mr. Jeff Hamilton、美國亞文交響樂團總監及指揮房飛老師、男中音歌劇演員/聲樂博士/音樂視頻博主/美國中文電視台首屆C.S.O.C.全美總冠軍/中國聲樂「孔雀獎」金獎等多個大賽的獲得者田簫鳴先生……才藝比賽的評審還有亞洲健身 小姐大賽冠軍/北美華人運動健身協會會長/紐約洋子健身全明星Ocean All-Star創辦人CEO付婷勻小姐、著名拉丁salsa舞者/salsa舞世界冠軍/Stepping Out Studios的執行副總裁賴晶晶小姐。

當晚佳麗們的精湛演出甚至到達了堪稱專業的水準，贏得觀眾們熱烈的掌聲，最後入圍決賽、爭奪才藝小姐頭銜的是：2號翁藝嘉、7號徐冉以及10號唐睿瓔。

決賽將在2022年7月23日晚上11點，於康州金神大賭場宴會廳舉行，當晚不但能看到佳麗們在舞臺上的風姿及對決，還有首次在紐約演出的華語歌手、製作人——伍思凱。購票詳情致電：917-686-0866查詢，網站瀏覽請前往： mohegansun.com/888，金神貴賓請聯絡：888-226-7711。