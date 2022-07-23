美國入境歐洲各國旅遊最新政策要求

土耳其熱氣球（駿驛環球旅行社提供）。

駿驛環球旅行社負責人LEE SONG先生表示，歐洲旅遊現已基本全部開放。關於目前美國入境歐洲各國旅遊的最新政策要求，他表示，歐洲各國入境政策是以該國政府官方發佈的政策為準，但是執行方是航空公司的工作人員，所以應提前和航空公司進行確認。他特別提醒，今年入境歐洲政策多變，出發前務必進行2次確認。以下是各國政府的規定：

葡萄牙入境要求：

（一）如完全接種疫苗 +打了加強針，則無須核酸檢測 。（二）如完全接種疫苗但沒有打加強針，接種第二針疫苗（強生疫苗只需要接種一針）的時間需要在離出發前14天至270天之間，則無須核酸檢測；反之，則將要求提供核酸檢測陰性證明（核酸檢測標準參考第三點）。（三）如沒有接種疫苗，則需提供離出發前72小時內的PCR檢測陰性證明，或離出發前24小時內的抗原(Antigen)檢測陰性證明。12歲以下無需提供任何檢測或疫苗證明，也無需填寫任何表格。入境葡萄牙政策參考網址：https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal。請留意部分航空公司的要求，有些航空公司會要求即使擁有完整疫苗接種者，也依然需要提供核酸檢測，如葡萄牙航空公司TP。

法國入境要求：

（一）如完全接種疫苗+打了加強針，則無須核酸檢測。法國接受歐洲藥品管理局(EMA)批準的所有疫苗，包括Pfizer/Comirnaty、Moderna、AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield。（二）如完全接種疫苗但沒有打加強針，接種第二針疫苗（強生疫苗只需要接種一針）的時間需要在離出發前14天至270天之間，則無須核酸檢測；反之，則將要求提供核酸檢測陰性證明（核酸檢測標準參考第三點）。（三）如沒有接種疫苗，來自綠色國家名單的客人需提供離出發前48小時內的PCR檢測陰性證明，或離出發前48小時內的抗原(Antigen)檢測陰性證明。入境法國政策參考網址：https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel。

荷蘭入境要求：

2022年3月23日起，完全接種疫苗或持有康復證明的人，無需再提供陰性檢測證明。（一）如完全接種疫苗+打了加強針，則無須核酸檢測。（二）如完全接種疫苗但沒有打加強針，接種第二針疫苗（強生疫苗只需要接種一針）的時間需要在離出發前14天至270天之間，則無須核酸檢測；反之，則將要求提供核酸檢測陰性證明（核酸檢測標準參考第三點）。（三）如沒有接種疫苗，需提供離出發前72小時內的PCR檢測陰性證明，或離出發前24小時內的抗原(Antigen)檢測陰性證明。無需填寫任何表格。入境荷蘭政策參考網址：

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/checklist-entry/from-outside-the-eu。

冰島入境要求：

無任何防疫 要求，政策參考網址：https://www.visiticeland.com/article/iceland-and-covid19-coronavirus/。

愛爾蘭入境要求：

無任何防疫要求，政策參考網址：https://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/travel_to_ireland/travel_to_ireland_during_covid.html。

塞爾維亞入境要求：

（一）如完全接種疫苗+打了加強針，則無須核酸檢測。（二）如完全接種疫苗但沒有打加強針，接種第二針疫苗（強生疫苗只需要接種一針）的時間需要在離出發前14天至270天之間，則無須核酸檢測；反之，則將要求提供核酸檢測陰性證明（核酸檢測標準參考第三點）。（三）如沒有接種疫苗，需提供離出發前48小時內的PCR檢測陰性證明，或在美國做抗原FIA快速檢測陰性的證明。入境塞爾維亞政策參考網址：

https://www.mfa.gov.rs/en/citizens/travel-serbia/covid-19-entry-requirements。

德國入境要求：

（一）如完全接種疫苗+打了加強針，則無須核酸檢測。（二）如完全接種疫苗但沒有打加強針，接種第二針疫苗（強生疫苗只需要接種一針）的時間需要在離出發前14天至270天之間，則無須核酸檢測；反之，則將要求提供核酸檢測陰性證明（核酸檢測標準參考第三點）。（三）如沒有接種疫苗，需提供離出發前48小時內的PCR檢測陰性證明，或抗原(Antigen)檢測陰性證明，測試結果必須是英語、德語、法語、義大利語或西班牙語。入境德國政策參考網址：https://www.auswaertiges-amt.de/en/coronavirus/2317268#:~:text=Ministry%20of%20Health.-,Mandatory%20testing%20or%20proof%20of%20immunity%20from%20COVID%2D19,or%20vaccination%20when%20entering%20Germany。

芬蘭入境要求：

（一）完全接種疫苗者，無加強針要求，無須核酸檢測。（二）沒有接種疫苗者無法入境，必須接種疫苗。16歲以上人員，都需符合以上要求。入境芬蘭政策參考網址：https://new.visitfinland.com/en/practical-tips/covid-19。

土耳其入境要求：

無任何的防疫要求，抵達3天前必須要線上填寫遊客入境表格。政策參考網址：https://register.health.gov.tr/。

希臘入境要求：

無任何的防疫要求，政策參考網址：https://travel.gov.gr/#/。希臘從5月2日起，取消covid19的入境規定，所有入境旅客無論其國籍，都無需出示接種、康復、檢測證明。

瑞士入境要求：

無任何的防疫要求，政策參考網址：https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html#-406433388。瑞士從5月2日起取消covid19的入境規定，所有入境旅客無論其國籍，都無需出示接種、康復、檢測證明。

義大利入境要求：

（一）如完全接種疫苗+打了加強針，則無須核酸檢測。（二）如完全接種疫苗但沒有打加強針，接種第二針疫苗（強生疫苗只需要接種一針）的時間需要在離出發前14天至270天之間，則無須核酸檢測；反之，則將要求提供核酸檢測陰性證明（核酸檢測標準參考第三點）。（三）如沒有接種疫苗，需提供離入境前72小時內的PCR檢測陰性證明，或離出發前48小時內的抗原(Antigen)檢測陰性證明。6歲以上都需要按照以上規定，政策參考網址：

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=1。

注意：歐洲各國入境政策是以該國政府官方發佈的政策為準，但是執行方是航空公司的工作人員，所以請務必提前和航空公司進行確認，以航空公司的規定為準！

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