紐約中醫學院：培養針灸師的搖籃

紐約中醫學院是東岸唯一冠名中國傳統醫學（Traditional Chinese Medicine）的高等學府，成立26年來一直保持「原汁原味」的特色，以「仁愛、傳承、融匯、啟新」為校訓，秉持著「汲取中華醫學精髓、躋身美國健保體系」的教育方向。

創立於1996年的紐約中醫學 院，今年歡慶其26周年。從創立至今，紐約中醫學院共培養出1000多名畢業生，現在分布在全美各地，從事針灸師的工作。學院為美國的中醫針灸行業增加了不少生力軍，其中不乏開業成功的佼佼者。紐約中醫學院已經成為美國名副其實的執照針灸師搖籃。

創立該學院的現任院長陳業孟醫學博士表示：目前，紐約中醫學院以師資雄厚、教學嚴謹而享譽美國針灸教育界。26年來，學院保持「原汁原味」的特色，秉持著「汲取中華醫學精髓、躋身美國健保體系」的教育方向，校訓為「仁愛、傳承、融匯、啟新」。該學院是以中國傳統中醫針灸為特色的高等學府，也是東岸唯一冠名中國傳統醫學（Traditional Chinese Medicine）的學校。

中醫學院的老師多畢業於中國中醫學院，部分基礎課的教員畢業於美國大學。學院半數以上教師擁有博士學位，中醫針灸教師多半畢業於中國大陸，臨床帶教老師的平均執業時間超過26年，這在全國51家針灸院校（系）中是絕無僅有的。許多教師均師從中醫大師，如院長陳業孟是上海非物質文化遺產方氏針灸的傳人，學院中醫總顧問張禮邦教授為原上海中醫學院院長王玉潤教授高足，趙少廉博士為廣州中醫藥大學以「靳三針」聞名的針灸大師靳瑞教授的弟子，程珮珠醫師則師承中西醫結合前輩祝諶予教授（曾為北京中醫學院第一任教務長），貝永順醫師曾任福建中醫學院針灸推拿系副主任，張燕醫師曾師從傷寒名家陳瑞春並翻譯出版英文《傷寒論》臨床應用書籍，黃敏芝博士是四代中醫針灸世家傳人……如此多的名師子弟，真可謂是人才濟濟！

目前，紐約中醫學院設有三年制針灸碩士與四年制針灸與中醫藥學碩士課程（同時頒發健康科學專業學士文憑），還得到了聯邦教育部 認可的針灸與東方醫學認證委員會（ACAOM）鑑定。該校文憑在全美範圍獲得認可，畢業生有資格申請紐約、華盛頓特區及其他45州的針灸執照。陳博士表示，如果要在美國做針灸師，一定要參加全國統考，並到準備行醫的所在州申請執照。2020年，紐約中醫學院畢業生的統考通過率是85%，學院針對執照針灸師還開設了中醫藥學證書班。

學院的入學條件為：已具備大學60個學分學歷（包括9個學分的生物醫學課程，如生物學、解剖學、醫用生化等），有一定英語基礎（或具有美國大學副學士以上學歷、或擁有健康衛生專業執照）。學校還接受退伍軍人，可享受相關福利；如為美國公民或永久居民，可申請聯邦學生低息貸款；如為紐約州低收入居民，還可申請州助學金（TAP）。

學院可以直接招收國際學生，並可簽發I-20錄取通知書，被錄取者可以憑此申請赴美簽證。不過，國際學生的TOEFL(iBT)成績要在61分以上（其中口語20分以上、聽力17分以上），或雅思(IELTS)成績6分以上（其中口語6.5分以上、聽力6分以上）。

陳校長說，美國是大陸及港台以外，中醫教育最系統、最規範的地區。針灸學校入學條件為大學60個學分的學歷、英語成績達到托福(iBT)成績61分以上水平，畢業即可獲得碩士學位；如果有醫學背景，許多西醫的課程學分還可以抵免。

紐約中醫學院在教育中採納最新教育理念，在課堂與臨床教學中採用「批判性思維」、「反思性實踐」、「學習檔案」等互動式、啟發式教學，增加學生動手機 會；例如，在講解頭皮針時，要求學生自製頭皮針刺激區模型，在病案分析時讓學生自己提供實習時遇到的病例，課堂上盡可能安排學生分組討論。學院借用先進的教學支持軟件，使得針灸醫術以非常形象的面貌展現於現代人面前；例如，針灸教學軟件在每個穴位的頁面點擊後，可呈現體表、骨骼、肌肉、神經、血管等不同畫面。如今，學院通過網課並利用「谷歌教室」的許多功能，已經開啟了教學無紙化時代。

目前，美國針灸教育已經走向成熟，各種英語教材應有盡有，中醫基礎、針灸、中藥方劑等相當全備，且圖文並茂，甚至還提供手機版，可隨身攜帶學習。這些英語教材完全用中醫的術語與語言，引經據典，參考的書籍也相當多，多達數百種，包括經典《黃帝內經》、《難經》、《傷寒論》、《金匱要略》、金元四大家以及清代王清任的著作等，都已被翻譯成英語。

學校圖書館藏書豐富，擁有數千冊英文的中醫針灸書刊，同時還有許多英語的中醫針灸教學軟件，讓學生更易理解並掌握中醫針灸知識。學生還可利用圖書館的電子數據庫（NOVEL/EBSCO Research Database、Thomason Gale Databases、TMRDE）查閱有關補充替代醫學方面的論文。該校購置了中文萬方數據庫瀏覽權，可查詢92種中文中醫期刊，還包括學位論文等各種資料。

紐約中醫學院網站：www.nyctcm.edu，郵箱：[email protected]。