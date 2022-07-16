當代中國協奏曲佳作林肯中心首演 指揮家張弦執棒百年新澤西交響樂團

「中華風韻」呈現「東西之間」交響音樂會第二季，於7月20日晚7:30，回歸林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳。

由中國對外文化集團有限公司文化品牌——「中華風韻」所打造的「東西之間」交響音樂會第二季，將於7月20日(星期三)晚7時30分，回歸林肯中心愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)。陳其鋼的鋼琴協奏曲《二黃》、趙季平的《第一小提琴協奏曲》和王世光的《長江之歌》等名曲佳作，首度登上林肯中心的舞臺，體現了將中華民族的深刻文化內涵和情感與西方音樂形式緊密交織的獨特魅力。著名華裔指揮家張弦，帶領成立百年的新澤西交響樂 團以及小提琴家周穎(Nancy Zhou)、鋼琴家郭紫堯(Chelsea Guo)、男高音郁永釗和女高音埃絲特·莫琳·凱莉(Esther Maureen Kelly)共同呈現。此外，音樂會節目還包括了融合郭思達創作的舞劇《朱鵠》配樂和張渠創作的舞劇《孔子》配樂的《中華風韻組曲》，亦有西方經典音樂——科普蘭的《阿巴拉契亞之春》和威爾第的《飲酒歌》。

已成立整整100年的新澤西交響樂團將為這次音樂會擔綱重任，該樂團在歷任音樂總監的引領和帶動下，發展成為美國頗具影響力的職業交響樂團。現任音樂總監是著名華人女指揮家——張弦，自2016年起就任後，她在曲目編排、藝術教育、社區互動等方面進行了卓有成效的努力和嘗試，並且創立了中國新春音樂會品牌，為推動中美文化交流做出了積極貢獻。

張弦是當今炙手可熱的指揮家之一，已受邀與世界各地的主流樂團合作。2002年，她在首屆馬澤爾·維拉指揮比賽中獲得一等獎，同年被任命為紐約愛樂樂團的助理指揮，隨後成為副指揮；《音樂美國》雜誌盛讚其演出展現出「她敏銳的音樂性、活力和才華橫溢」。張弦曾擔任BBC威爾士國家管弦樂團和合唱團的首席客座指揮，是第一位在BBC管弦樂團擔任正式職務的女性指揮，並被《BBC音樂雜誌》評為全球最傑出的11位女指揮家之一。她在指揮歌劇 方面亦有極高聲望，《衛報》曾讚譽她為「用心演繹威爾第音樂的大師」；她將在2024年首度亮相大都會歌劇院。

對於即將指揮這場「東西之間」交響音樂會，張弦表示：「非常期待這場中西音樂精粹匯合的中華風韻音樂會。獨奏藝術家郭紫堯、周穎以及男高音郁永釗和女高音埃絲特·莫琳·凱莉，都是當今國際舞臺上知名的藝術家。這是很難得的機會，可以讓聽眾通過對音樂的感化來增強彼此歷史和文化上的交流和相互理解。」

這次音樂會，觀眾將可一睹四位在世界舞臺冉冉升起的青年演奏家、演唱家的風采。陳其鋼的鋼琴協奏曲《二黃》，巧妙運用中國京劇中的音樂素材，曾於2009年在紐約卡內基音樂廳進行世界首演。這次的演奏者郭紫堯，曾先後在數十個國家的著名音樂廳演出，其中包括紐約卡內基音樂廳和倫敦威格莫爾音樂廳等。首演於2017年的《第一小提琴協奏曲》，是趙季平醞釀十年的心血之作，從旋律到結構都將中國文化沁潤其中。即將演繹這部佳作的，是近年迅速在國際樂壇綻放光芒的華裔小提琴家周穎，她是2018年上海以撒·斯特恩國際小提琴比賽及首屆哈爾濱國際音樂大賽小提琴組的雙料冠軍，具備豐富的獨奏和室內樂演出經歷。

男高音郁永釗和女高音埃絲特·莫琳·凱莉將攜手演唱兩首聲樂作品，分別是王世光作曲、胡宏偉作詞的《長江之歌》和威爾第歌劇《茶花女》中著名的《飲酒歌》。畢業於上海音樂學院的旅美青年男高音郁永釗，曾在休斯頓大歌劇院舉辦的國際聲樂大賽中，榮獲觀眾最喜愛歌手獎並入選該劇院青年歌唱家培養計畫，已在休斯頓大歌劇院、大都會歌劇院、西雅圖歌劇院、亞利桑那歌劇院、新奧爾良歌劇院、北京國家大劇院、小澤征爾音樂塾、阿斯本國際音樂節、沃爾夫·瑞普歌劇院等演出。女高音埃絲特·莫琳·凱莉畢業於馬里蘭歌劇院，獲音樂碩士學位，入選薩拉托加歌劇院、科羅拉多州的阿斯彭音樂節和iSING。國際青年歌唱家藝術節與現代歌劇界的諸多傑出人士合作，表演了各種西方歌劇和中國藝術歌曲，並在美國和新加坡舉辦過多場獨唱音樂會。

「中華風韻」是中國對外文化集團有限公司打造的高端對外文化交流品牌，旨在推送中國舞臺表演藝術精品力作登陸世界各國主流劇院，不斷提升中華文化的國際影響力。自2009年創立以來，「中華風韻」已先後選派中國30餘個藝術團組的40餘台精品劇碼，赴美國、加拿大、英國、法國、德國、澳大利亞、新西蘭等重點國家的主流劇院演出600餘場，現場觀眾累計達百萬人次。自2021年起，「中華風韻」採用中外合作音樂會的形式亮相海外主流劇院，除美國外，其他已經完成或即將上演的國家包括奧地利、法國、義大利、澳大利亞、新西蘭、英國、德國、加拿大等。

去年在疫情背景下，「中華風韻」攜手紐約城市芭蕾舞團交響樂團、林肯中心室內樂協會、旅美華人藝術家及美國本土藝術家，舉辦了兩場音樂會「東西之間」與「遠近之間」，體現東西方文化的比較和融合，為海外華人帶去溫暖鄉音，同時也向美國觀眾展示全球化之下的當代中華藝術之美。今年在林肯中心推出「東西之間」交響音樂會第二季，活動網站：https://www.lincolncenter.org/lincoln-center-at-home/show/eastwest-a-symphonic-celebration-359。

林肯中心「東西之間」交響音樂會，將於7月20日(週三)晚7:30，在愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)舉行，由指揮張弦率新澤西交響樂團與小提琴周穎、鋼琴郭紫堯、男高音鬱永釗、女高音Esther Maureen Kelly聯手演繹中西方名曲，票價$25起，網址：https://www.lincolncenter.org/lincoln-center-at-home/show/eastwest-a-symphonic-celebration-359。