吉民專業服務中心 解決您身邊的大小事

「吉民專業服務中心」自開業以來，為僑胞解決大大小小各種疑難問題。

位於皇后區法拉盛中心羅斯福大道的「吉民專業服務中心」，是一家專業的綜合類服務公司。中心由執業多年的布魯斯律師主理，專門為民眾辦理所有在美國與生活息息相關的各項業務，包括領館簽證 、移民局 任何事務、申請社安福利、交通罰單、房屋地稅減免、銀行貸款 等各項事務，吉民專業服務中心都可以代您解決，讓您在異國他鄉有歸屬感。

據公司經理Jimmy介紹，「吉民專業服務中心」自開業以來為僑胞解決大大小小各種疑難問題，獲得了眾多僑胞的認可和支持。凡事都親力親為的布魯斯律師從業二十多年來信譽良好，多年的法律實踐和豐富的從業經驗，讓他在商業訴訟、房地產及稅務各方面有著極高的聲譽。鑒於許多在美國生活的僑胞由於時間的不允許或缺乏對法律的充分瞭解，因此很多時候都忽略而錯過了許多自身應有的福利和權益。為了讓僑胞更好地融入美國社會，「吉民專業服務中心」事無巨細，服務涵蓋了各種證照申請、遺失補發、移民簽證、房屋買賣、生意合約、債務重組、申請社安福利、薪資保障、專業貸款等。值得一提的是，公司的貸款專員有10多年貸款和銀行經驗，可以幫助客人申請、辦理個人貸款、商業貸款、房屋貸款等，手續簡便、利息低、過戶時間短。

Jimmy表示，目前「吉民專業服務中心」辦理的業務以居民基礎生活層面為優先，例如領事館：各國護照、簽證、公證、認證、養老金資格審核（健在證明）；USCIS移民局：入籍美國、C08/C09/A05/A10/綠卡更新（遺失損毀補發）、查詢、回美證、簽證延期、A14延期等；SSA社安局：退休Retirement、傷殘Disability、補充保障收入SSI、紅藍卡醫療保險Medicare、社會安全卡補發等；LABOR勞工局：UI失業金申請、補資料、找回帳戶密碼、各行業License的申請更新、各種表格的填寫等；DMV交通局：駕駛證升級/更新/改地址、檢查許可證、處罰或罰單、註冊E-ZPass/Uber等；HRA人力資源管理局：糧食券、現金援助、租房補助、白卡申請、紐約市民卡、經濟適用房、老年公寓、殘疾證、喪葬補助金等；銀行各類服務：追討、信用卡、信用卡套現、個人貸款、過橋貸款、房屋租賃、商業貸款、助學貸款等；房屋局：減地稅、開工紙、完工紙、罰單等。

「吉民專業服務中心」提供專業服務，承接的每個案子都一對一地跟進，以便隨時和客戶更新案子的進度。中心通曉國、粵及各種方言，讓您溝通無礙。中心辦公時間：週一到週五，早9點至下午5點，週末須提前預約。免費諮詢電話：646-650-2388，電子郵箱：[email protected]。辦公地址：136-85 Roosevelt Ave, Suite 203, Flushing, NY 11354（梅西百貨斜對面）。