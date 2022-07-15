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優越健保(愛心村VillageCareMax)舉辦會員感恩日暨法拉盛辦事處三週年慶

工商記者衛伯承／紐約訊
愛心村醫療保險業務助理副總裁董謝睿(左)與執行長艾瑪，同向與會會員及社區致謝，承諾會繼續提升服務。
愛心村醫療保險業務助理副總裁董謝睿(左)與執行長艾瑪，同向與會會員及社區致謝，承諾會繼續提升服務。

優越健保(愛心村VillageCareMax)，日前假座法拉盛啟揚文化中心舉行會員感恩日活動，同時慶祝愛心村法拉盛辦事處開業三週年。該公司執行長艾瑪蒞臨與會，感謝會員的長期支持，承諾將繼續提升對於華裔市場的服務，將為社區提供更優質、更全面的包括長期護理和紅藍卡健保計劃在內的綜合醫療健保服務。

愛心村醫療保險業務助理副總裁董謝睿表示：「法拉盛辦公室開業三年來，得到華裔社區的廣泛支持，幫助愛心村在亞裔市場裡快速增長。目前華裔會員已約佔公司整體會員百分之四十，感謝社區對於愛心村的信任和支持。愛心村也將更積極的融入僑社，為社區耆老提供更貼心醫保服務。」

當天獻唱表演者之一：愛心村長期會員諸衛，特別感謝愛心村法拉盛辦公室對於會員的一貫熱情服務，多年來公司也一直致力於提升對會員的各項服務，感恩愛心村對於華裔會員的關愛。

愛心村VillageCareMax自1977年在曼哈頓西村創立，從最初的護理院逐步發展成為全紐約州第四大的長期護理保險公司，致力於幫助患有慢性疾病、生活無法自理的長者，能在社區就地養老。目前，優越健保除了提供綜合健保之外，還為已擁有紅藍卡和白卡的長者提供DSNP計劃，該計劃福利包括$2000綜合齒科（包含醫療性植牙）、34次針灸醫療等特別針對華裔需求的福利。

歡迎有興趣的社區長者，致電或親臨愛心村法拉盛辦公室(緬街41-08號置地商業中心臨街辦公室)諮詢各項計劃福利，電話：718-517-2600；工作時間：週一至週五，上午9時至下午5時。優越健保布碌崙社區中心地址：61-20 7Th Ave, Brooklyn, NY 11220(七大道61和62街之間)，查詢電話：718-517-2650(提供國、粵、英服務)。

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優越健保執行長艾瑪(左二)，與蒞臨出席會員感恩日暨法拉盛辦事處成立三週年活動的各...
優越健保執行長艾瑪(左二)，與蒞臨出席會員感恩日暨法拉盛辦事處成立三週年活動的各部主管合照。

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