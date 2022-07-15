優越健保(愛心村VillageCareMax)舉辦會員感恩日暨法拉盛辦事處三週年慶

愛心村醫療保險業務助理副總裁董謝睿(左)與執行長艾瑪，同向與會會員及社區致謝，承諾會繼續提升服務。

優越健保 (愛心村VillageCareMax)，日前假座法拉盛 啟揚文化中心舉行會員感恩日活動，同時慶祝愛心村法拉盛辦事處開業三週年。該公司執行長艾瑪蒞臨與會，感謝會員的長期支持，承諾將繼續提升對於華裔 市場的服務，將為社區提供更優質、更全面的包括長期護理和紅藍卡健保計劃在內的綜合醫療健保服務。

愛心村醫療保險業務助理副總裁董謝睿表示：「法拉盛辦公室開業三年來，得到華裔社區的廣泛支持，幫助愛心村在亞裔市場裡快速增長。目前華裔會員已約佔公司整體會員百分之四十，感謝社區對於愛心村的信任和支持。愛心村也將更積極的融入僑社，為社區耆老提供更貼心醫保服務。」

當天獻唱表演者之一：愛心村長期會員諸衛，特別感謝愛心村法拉盛辦公室對於會員的一貫熱情服務，多年來公司也一直致力於提升對會員的各項服務，感恩愛心村對於華裔會員的關愛。

愛心村VillageCareMax自1977年在曼哈頓西村創立，從最初的護理院逐步發展成為全紐約州第四大的長期護理保險公司，致力於幫助患有慢性疾病、生活無法自理的長者，能在社區就地養老。目前，優越健保除了提供綜合健保之外，還為已擁有紅藍卡和白卡的長者提供DSNP計劃，該計劃福利包括$2000綜合齒科（包含醫療性植牙）、34次針灸醫療等特別針對華裔需求的福利。

歡迎有興趣的社區長者，致電或親臨愛心村法拉盛辦公室(緬街41-08號置地商業中心臨街辦公室)諮詢各項計劃福利，電話：718-517-2600；工作時間：週一至週五，上午9時至下午5時。優越健保布碌崙社區中心地址：61-20 7Th Ave, Brooklyn, NY 11220(七大道61和62街之間)，查詢電話：718-517-2650(提供國、粵、英服務)。