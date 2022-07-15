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Costco唯一選定的花旗參品牌太子牌威州花旗參茶

工商記者陳麗欣／紐約訊
太子牌100%威州花旗參茶，由整枝花旗參切碎、消毒後入包，成分純粹、絕無摻雜，今夏於台灣Costco限量發售。
太子牌100%威州花旗參茶，由整枝花旗參切碎、消毒後入包，成分純粹、絕無摻雜，今夏於台灣Costco限量發售。

Costco(好市多)近年銷售越來越多廣為熟悉的華人品牌，作為健康養生產品業界翹楚的太子牌，多年來是Costco選定唯一的花旗參品牌；太子牌原枝威州花旗參茶，今夏強勢進駐台灣Costco(好市多)。

眾所皆知，Costco對入駐品牌的挑選非常嚴格，對品質要求極高。太子牌憑藉多項認證及品牌商譽，從眾多品牌中脫穎而出，除了跨足全美東西岸超過100家好市多門店及官網外，現在更是橫越大西洋入駐台灣好市多。

太子牌多年來堅持只選用品質最好、最地道的威斯康辛州花旗參。所有太子牌花旗參均經過美國威州官方組織花旗參農業總會(GBW)的官方認證，保證100%美國威斯康辛州種植，絕無摻雜。威州農業總會更特別授權美國太子牌可在包裝上使用其老鷹商標，此商標即為威州參的最佳產地認證。

所有太子牌花旗參產品都經過協力廠商實驗室檢核，通過美國農業部USDA嚴格衛生檢驗鑑定的食安標準及符合FDA最高安全標準，生產包裝等過程亦完全符合cGMP(優良製造規範)標準。太子牌從種植、生產到包裝的嚴格把關與對品質的近乎苛求，深得消費者信任，近40個年一直都是全美銷量冠軍的花旗參品牌。

花旗參的學名為Panax Quinquefolius，其最重要的有效成分之一是人參多醣，有調整身體狀況與平衡等作用，可促進合成血清蛋白及骨髓蛋白，進而強化免疫力、降低疲勞；另一個更廣為人知的有效活性成分就是人參皂甙(Ginsenosides)。人參皂甙是一種複雜的化合物，能提升細胞活性、改善血液循環並強化中樞神經系統、減少體內自由基含量、抑制身體組織炎症。

在這後疫情時代，最珍貴的就是健康了，不論是自用或是送禮，方便好用、即沖即飲的太子牌原枝威州花旗參茶都是不二之選。除了沖熱水飲用外，花旗參茶包料理的方法眾多，而且一點都不困難，可以輕鬆優雅地將保護健康及提升免疫力與喜歡的食材結合起來，例如：可以運用原枝花旗參茶包，搭配太子牌有機普洱茶並加入八角和雞蛋慢煮，解燥補元氣、清香撲鼻的花旗參茶葉蛋就完成了！

台灣的朋友們不用再等美國親友回去或是找代購了，現在於全台Costco好市多的14個門市以及好市多線上購物，就能買到太子牌威州花旗參茶；想瞭解更多關於太子牌花旗參茶以及Costco各門市的資訊，可以致電美國太子行：800-732-2328，或瀏覽太子行網站：popus.com及臉書Facebook粉絲專頁：princeofpeaceus。

好市多 Costco 免疫力

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美國太子牌威州花旗參茶 進駐台灣好市多

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