接受遠程工作職位前應先考慮的六項財務因素

對於許多剛畢業的大學生而言，「居家辦公」是一個很有吸引力的想法。在2020年之前遠程辦公非常少見，根據Pew研究中心的統計，所有上班的美國人中只有百分之57表示，在新冠疫情爆發前他們曾偶爾在家上班過。Flexlabs最近進行的一項調研顯示，兩年之後，許多公司開始制定要求員工返回辦公室的計劃，但是大部分員工（百分之58）發現他們更希望擁有全時遠程工作的職位。

「無論您是正在考慮與現任雇主協商永久性的居家辦公職位，或是希望找到一個全時遠程辦公的新職位，在徹底放棄辦公室生活之前，請先考慮幾項財務因素」，Northwestern Mutual位於紐約州紐約市的財富管理顧問Rick Hu表示。

●薪資的差異

如果您計劃在與雇主不同的工作地點上班，您應詢問的第一件事就是這樣做對您的薪資是否會有影響。某些公司針對某些職位，依候選人工作地點的不同而支付不同的酬勞。其他公司則採用通盤原則，按照職位支付酬勞，與候選人實際工作地點無關。

您若住在生活費用低廉的地區，自然應該預期較低的薪資，但是如果您住在生活費用高昂的地區，卻接受了一個不按照生活費用高低調整待遇的遠程辦公職位，那麽問題就比較嚴重。請確認您已瞭解：哪些與您目前居住地點有關的因素可能會影響到您的薪資高低，以及日後您如果搬家可能產生的潛在後果等。

●州政府的個人所得稅

另一項需要考慮的因素是，如果您工作和居住在兩個不同的州，會對您的稅務發生什麽樣的影響；您可能必須在您居住的州繳稅、您公司所在的州繳稅或是兩州合併繳稅。但是您不太可能需要繳納想像中那麽高的稅金，因爲大部分州都對這種情形的納稅人提供退稅優惠。您可以針對本身的特殊情況，請教稅務專業人士。

●健康保險

如果您的工作單位提供健康保險，無論您住在哪裡（只要是在美國境内），加入保險應該都沒有問題。但是如果您對公司提供的健保選項不滿意，應詢問是否可以用健康保險津貼的方式來取代參與雇主提供的健保，用來購買您自己選擇的健康保險。請注意，津貼通常需要納稅，所以在決定自行負擔健保之前，請務必清楚考量是否划算。

●辦公室開銷

一般公司提供的典型辦公室用品，包括辦公室家具、電腦硬件和無線網絡，所以您即使是遠程辦公，也應享有同樣的待遇。雇主通常對所有遠程辦公的員工一視同仁，提供同樣的居家辦公支援以維持一致性。請詢問一下公司，對過去的新聘遠程員工辦公室開銷都是如何處理的，如果您得到的答案似乎無法滿足您的需求，請把這一條列入您有待交涉的項目中。

「請注意，即使雇主歸墊您的開銷，您仍然可能因爲永久居家辦公導致私人開銷上升」，Hu表示。例如，您或許因爲居家辦公而節省油料和製裝費用，但是能源開銷因此上升。

●差旅費用

即使您已經做好全時遠程工作的安排，雇主仍可能希望您偶爾到辦公室出席會議或參與公司的其他活動。請詢問清楚這些必要情況的頻率和停留時間長短，以及在這種情況下雇主是否負擔您的差旅費用。

許多公司仍在研議遠程工作員工差旅安排的細節，所以如果公司無法提供確切的答案，您可以要求您認爲公平合理的待遇，並協議過一段時間等您掌握出差在職位上占據的比重後，再重新進行討論。

●員工福利

儘管您不應該期望得到通勤費用補助這樣的福利，但是您可能符合條件享受其他福利。許多聘雇遠程員工的雇主仍然提供例如健身房會員等福利，支持員工的整體身心健康。所以在討論您的薪資福利時，可試著要求與當地員工享有同樣的待遇。

●Northwestern Mutual 簡介

Northwestern Mutual 幫助個人和企業達成財務保障已有超過165年歷史。通過整體性的規劃方式，Northwestern Mutual結合專業理財顧問的專長、個人化的數碼體驗、領先業界的產品等，協助客戶規劃最重要的事務。超過5610億美元的公司與客戶總資產、340億美元收入、價值超過2.1萬億的有效人壽保險保護，使得Northwestern Mutual為將近500萬依賴本公司的壽險、殘疾收入和長期照護保險、年金、中介和顧問服務的民眾提供了財務保障。Northwestern Mutual在2022財富雜誌500大（FORTUNE 500）公司中名列97，獲財富雜誌（FORTUNE®）認可為2022年「全球最受愛戴」的人壽保險公司之一。

Northwestern Mutual是The Northwestern Mutual Life Insurance Company(NM)、Milwaukee、WI（壽險和殘疾保險、年金及包括長期照護福利的壽險）及其子公司的市場營銷名稱。子公司包括Northwestern Mutual Investment Services, LLC(NMIS)，投資 中介服務、中介和買賣、註冊投資顧問、FINRA和SIPC會員;Northwestern Mutual Wealth Management Company®(NMWMC)，投資顧問與服務，聯邦儲蓄銀行；Northwestern Long Term Care Insurance Company(NLTC)，長期照護保險。Northwestern Mutual代表並不全是顧問，只有頭銜中包含「顧問」（Advisor）名稱，或是説明擔任職務為NMWMC顧問者，方爲具備顧問資歷的NMWMC代表，可以提供投資顧問服務。