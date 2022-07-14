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臺美文藝協會16日周六在布碌崙展場舉辦藝術家座談會及導覽

工商記者黃元苓／紐約訊
由臺美文藝協會所主辦的「從向城市致敬到城市分歧」藝展之曼哈頓開幕式，藝術家及各方來賓雲集，熱鬧非凡。
由臺美文藝協會所主辦的「從向城市致敬到城市分歧」藝展之曼哈頓開幕式，藝術家及各方來賓雲集，熱鬧非凡。

一項名為「從向城市致敬到城市分歧」(From Urban Reverence to Divergence)的藝展，由臺美文藝協會(Taiwanese American Arts Council, TAAC)主辦，同時在曼哈頓布碌崙兩地展出，至23日周六結束，敬請各界把握最後觀賞機會。與此同時，布碌崙展場16日周六下午2至5時，將舉辦藝術家座談會及導覽，可免費入場，敬請各界踴躍出席。

成立於2014年的臺美文藝協會，自2018年開始舉辦「城市部落」系列項目。今年的展覽匯聚了20位多領域的台灣與外裔藝術家作品，從藝術角度審視移民形成國際跨文化「城市部落」的現象，這是21世紀之交的一種流派，話語轉向重視人性、保護多元文化、更新環境和尊重新的多面統一。這些藝術家的作品，普遍透露出「只有促進互動關係的生活多樣性，才能避免潛在的政治、經濟和文化危機。」

以上展覽在兩處舉行，布碌崙展場及16日座談會與導覽活動的地點，在威廉斯堡舊輝瑞大廈(Old Pfizer Building)1和5樓，即法拉盛大道(Flushing Ave)630號，周三至周六正午12時至下午6時；曼哈頓展場則在上東城的瓦萊麗·古德曼畫廊(Valerie Goodman)，即東91街315號(二大道)，周二至周五上午11時至下午5時。如欲聯絡首席策展人李美華(Luchia Meihua Lee)，請電：917-412-2831，電郵：[email protected][email protected]；網站：taac-us.org。

「從向城市致敬到城市分歧」藝展的二十位參展藝術家的作品。
「從向城市致敬到城市分歧」藝展的二十位參展藝術家的作品。

布碌崙 曼哈頓 法拉盛

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