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第25屆盛夏樂繽紛在金神大賭場揭開序幕

工商記者高傑文／紐約訊
金神準備了精彩絕倫的現場娛樂表演以及一連串的節慶盛會，還有現金與獎品大放送，各種活動讓您歡慶一整個夏天！
金神準備了精彩絕倫的現場娛樂表演以及一連串的節慶盛會，還有現金與獎品大放送，各種活動讓您歡慶一整個夏天！

金神大賭場「盛夏樂繽紛」25週年慶典，現正熱烈進行中。活動會從現在一直持續到9月2日星期五，來賓可享受騰鑽會員的每日促銷福利、精彩萬分的特別活動、金神體育館與,Wolf Den的現場娛樂表演等，還有更多驚喜等你來！

●盛夏樂繽紛每日大贈送

騰鑽會員每週七天皆可參加新的促銷活動！來賓可在現場的任意一個Player's Club服務台，註冊加入金神大賭場的免費獎勵計劃。

除了這些每日福利外，騰鑽會員還能參加金神大賭場的$50,000大獎慶祝活動，有額外機會贏得高額獎金。在9月3日之前，騰鑽會員只要在角子機贏得$1,200或以上的大獎，就能獲得一份抽獎表。中獎者必須在9月3日星期六的中午至晚上7時之間，在金神大賭場激活他們的抽獎名額，幸運贏家將於9月3日星期六晚上7時30分被選出。欲瞭解詳情，請前往金神大賭場的任意一個Player's Club服務台。

想要享受盛夏樂繽紛並愜意品嚐冷飲的騰鑽會員，可以在7月3日星期天，前往,Play+活動中心，領取免費的盛夏樂繽紛12罐裝保溫袋。派送活動從上午10時開始， 只有前1,000名到訪的騰鑽會員能領取保溫袋，每名騰鑽會員僅限領取一個保溫袋；所有來賓必須出示騰鑽卡以及帶有照片的有效ID。

●現場娛樂表演

屢獲殊榮的金神體育館，夏季表演陣容也不同凡響，有幸邀請到排行榜冠軍的My Chemical Romance、Santana、New Kids on the Block、Shawn Mendes、Lorde、Sam Hunt、Pitbull、OneRepublic、Third Eye Blind等多位超級巨星。粉絲最愛的Queensr che、Steven Page等經典搖滾明星，還有各類精彩的免費現場表演，都會於Earth賭場中心位置的傳奇Wolf Den舞台閃耀登場。更多金神體育館及Wolf Den在盛夏樂繽紛期間的現場娛樂表演詳情，請前往：mohegansun.com/entertainment。

7月15日，享受熱帶風情和鄉村放克，Parrot Beach將震撼獻唱Jimmy Buffett的所有經典樂曲。7800 Fahrenheit也會在8月19日，登台演唱Bon Jovi的「Livin'on a Prayer」及「You Give Love a Bad Name」等經典歌曲，讓八月的派對熱度直竄上升。9月2日星期五，BStreetBand將帶來Bruce Springsteen的歌曲，為這一連串的音樂會畫下完美句點。Party on the Patio的座位先到先得，但歡迎來賓自備椅子。活動期間，來賓也可在Backyard Smokers、The Rolling Tomato及Munchies Food Truck等各類餐車大啖美味佳餚。更多預訂篝火坑及翻唱樂團陣容的詳情，請前往：mohegansun.com。

盛夏樂繽紛的歡樂還不止於此！Sun Tequila Tasting的龍舌蘭品嚐會強力回歸，熱愛龍舌蘭的酒饕們可以大肆慶祝一番。7月23日星期六，調酒站會備好一系列龍舌蘭和瑪格莉特試飲品，擠上檸檬汁，在杯口抹上鹽和糖，然後在The Fake Experience樂隊的音樂下搖擺身體！門票包含食物及娛樂表演，ticketmaster.com現正開售票價為$70的門票，活動當天購買門票則為$75。

福利

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