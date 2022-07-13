金&楊聯合律師樓資深猶太律師提醒非法入境或身負遞解令如何實現移民團聚

金&楊聯合律師樓資深猶太律師表示，美國移民法有3年期以及10年期兩種禁令：如果外國人在美國非法逗留時間處於180天至一年之間，那麼將禁止其在3年之內再次入境美國；如果非法逗留時間長於一年，那麼將禁止其在10年之內再次入境美國。因此，美國公民 替非法入境的外籍配偶申請綠卡時，最困難的一步在於如何豁免配偶「在美國非法逗留」這一情況。非法入境的外籍配偶無法在美國國內申請調整身份，必須離開美國，通過回到原籍國的領事館申請。受禁令限制，這些外籍配偶很可能在3年甚至10年之內無法再回到美國，必須面臨與家人的長久分離。為了解決這一問題，申請人可以提出豁免申請。

●I601A豁免

I-601A申請僅適用於尋求豁免3年或10年禁令的人，不適用於尋求豁免其他不可受理理由（例如犯罪行為）的人。如偷渡入境，沒有遞解令，在美國超過禁令時間的人可以申請。

I-601A臨時豁免允許申請者在美國提前遞交申請，在美等待結果，然後再決定是否回去海外做簽證 面談。如果豁免通過，申請人通常要回去海外通過簽證面談，再返回美國。 此政策減少了出境再申請簽證所面臨的風險，同時也縮短了出境後返美的等待時間。美國公民的直系親屬（配偶或子女）在美國境內提交豁免申請，在申請獲得批准的情況下再出境，既可以減少申請不成功的風險，也可以縮短家庭分離的時間。

一般情況下，移民局 不會面試申請人，除非是比較複雜的情況。根據美國移民局的資料顯示，I-601A豁免的通過率是很高的。被拒絕的案例中，有將近一半是因為在美國逾期居留期間有犯罪記錄，且被拒絕的案例中有近四成是因為材料準備不足，或準備的材料沒法證明如果不獲准豁免會對公民直系親屬造成極大的困難。I-601A豁免申請需要準備很多材料，資深猶太律師提醒廣大華裔民眾，申請I-601A豁免要先諮詢有經驗的律師再遞交申請。

●I601豁免

I601並不是一個獨立的移民申請，而是附加在其他申請中的豁免，主要用於豁免欺詐的問題，本身不是綠卡申請。具體來說，有的申請人因為簽證身份過期問題、違法紀錄問題、未經許可工作問題、身份掛靠問題、此前辦簽證和申請時提交了錯誤資訊問題以及過去的黨員團員身份問題等，造成綠卡沒能順利批准，收到了來自移民局要求補充材料的通知(RFE)、或「預備拒絕」通知(NOID)、或來自移民局或廣領館的拒信(Denial)、或在面試前後感覺個人歷史要被盤問審查。

●I212豁免

《移民和國籍法》(INA)規定了禁止非公民人士入境的各種情形，其中有兩種禁止入境的情形，可通過提交I-212表申請豁免。

1.《移民和國籍法》第212(a)(9)(A)款禁止被執行遣返令的人士入境。

2.《移民和國籍法》第212(a)(9)(C)款禁止有以下兩種情形的非公民人士以非法形式再度入境：(1)已執行遣返令被驅逐離境的；(2)在美國非法居留累計達一年以上的。

簡單來說，I212是豁免遞解令。I-212豁免一旦批准將不會過期，除非USCIS或政府部門把已批准的申請駁回。

I-601a豁免可以與I-212並用。比如有遞解令者遞交I-212表格，即允許有驅逐出境令或移送出境令的人申請重新入境；如果獲得批准，可以再遞交I-601A的豁免文件。如果I-601A豁免也被批准，申請人在海外很可能會有個成功的移民簽證面談。

不管是上述哪種豁免，申請人必須證明如果無法入境美國，分離將對公民或綠卡的配偶或父母造成極端困難(extreme hardship)。比如，如果因為申請人被拒入境，導致其身為美國公民或永久居民的配偶或父母被迫同申請人去境外或被迫獨自留在美國而帶來的極端困難。

「極端困難」的條件包括：

‧美國以及原籍國家的家庭關係：比如你到美國很多年，自己的親人都在美國，再回到中國沒有任何親人。

‧原先國家的國內狀況：你回國後是否有可能受到極大的限制，比如已經沒有中國戶口了，沒有立身之地，找不到工作也享受不到任何福利。

‧申請人的美國公民配偶或父母的年齡：申請人的配偶或父母年事已高，需要人照顧，如果申請人離開將造成這些人在生活上的極端困難。

‧申請人在美國的社會關係：和社區的紐帶關係，你在美國這麼多年是否為美國做出某種貢獻，比如是否按時報稅、有沒有參加社區義務活動、是否參加宗教或團體活動等。

‧身體或心理上的健康狀況：你的離開是否會造成關係人遭受極端痛苦，比如他們是否有嚴重的生理或心理疾病；需要提供醫療報告及心理報告。

‧經濟上的困難：關係人的經濟是否靠你來維持？如你不能回來、留在美國，對你的配偶或父母在經濟上是否有致命的打擊？如果你不能在美國，他們是否會成為美國的負擔？

值得注意的是，有些不予入境的情形不具有申請豁免的資格，如：（1）偽稱美國公民；（2）偽稱難民；（3）被驅逐出境後偷渡入境或企圖偷渡入境；（4）特定毒品相關犯罪；（5）一夫多妻；（6）放棄美國公民身份以避免徵稅；（7）恐怖分子……

在猶太大律師團隊的領帶下，金&楊聯合律師樓的資深猶太律師團隊能夠幫助您處理各類移民、民事、刑事案件。除此之外，金&楊聯合律師樓還對H1B簽證申請、OPT延期、合法轉身份、身份被盜、投資移民、海關扣押、政府罰單、醫療罰單、稅局查稅、房屋局查稅、轉身份等各類移民申請方面有多年的經驗，有多個成功案例，卓有成效，歡迎大家踴躍諮詢！請致電：212-279-5442，或傳真至：212-268-8686垂詢，地址位於：450 7th Ave. Suite 305, New York, NY 10123，網址：www.mblawus.com。