我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

陳秀冰會計師淺談製造業免徵銷售稅

工商記者林敏儀／紐約訊
由註冊會計師兼稅務碩士陳秀冰負責的「陳秀冰會計師事務所」全體合照。
由註冊會計師兼稅務碩士陳秀冰負責的「陳秀冰會計師事務所」全體合照。

陳秀冰會計師事務所由註冊會計師兼稅務碩士陳秀冰親自處理聯邦、州政府、勞工局、市政府的查稅案件，前紐約稅局科長高麥克Michael Gross加盟陳秀冰會計師事務所。高麥克Michael Gross在紐約州水牛城稅局工作三十五年，親自處理紐約州各種查稅和稅務刑事案件。

陳秀冰會計師事務所表示：在處理紐約州銷售稅時，經常被忽視的是與製造過程相關的採購免徵銷售稅。製造過程經常被錯誤地認為是只有裝配線或簡單流程的典型工廠，但製造業的豁免範圍遠不止於此。簡單地創建與其組成部分不同的產品，有資格獲得製造豁免。

比如在Home Depot購買油漆時看到的油漆混合機，那台機器免徵銷售稅。它使用白色油漆添加色調以製作您想要的顏色，然後將其混合，這就是製造業；用於驅動塗料攪拌機的電力也免徵營業稅。另一個例子是雜貨店的烤箱，這些烤箱用於烘焙麵包捲和麵包，是生產設備，可以免徵銷售稅；用於為烤箱供電的公用事業也是如此。熟食店中的冷切切片機，當用於按磅出售冷切肉時，也屬於豁免生產設備；用於為切片機供電的電力也是如此。在日常生活中可能會看到一些沒有意識到的製造示例，這些示例被視為紐約州銷售稅的免稅製造設備。

當被視為進行免稅製造時，不僅機器、工具和用品免徵銷售稅，甚至直接用於製造的電力也不受紐約州銷售稅的約束。水電費通常會被全額徵稅，建議可以自行決定使用的電力有多少是免稅的，並獲得過去3年的退款，將免稅百分比應用於未來的水電費賬單，以便只需支付需要支付的銷售稅。可以從紐約州申請銷售稅抵免，或者如果有銷售稅要在申報表上抵消，可以將抵免額用於您的銷售稅申報表。如果正在接受紐約州稅務局的銷售稅審計，可以使用這些抵免來抵消銷售稅審計責任。請記住，在處理製造、設備、用品、工具、公用事業甚至外部服務以維修和維護設備時，都免徵銷售稅，不要犯一個常見的錯誤並多付銷售稅。

陳秀冰註冊會計師事務所坐落在曼哈頓11號東百老匯6樓，服務華人社區十七年，深受各界的支持與信任。為了方便民眾，該事務所在法拉盛中心也設有辦公室。他們的團隊具備專業知識，精通國語、粵語、英語及福州話。他們擁有客戶至上的服務技能和毅力，幫助客戶在業務成果上取得成功。該公司提供各種各樣的定制，以滿足客戶的各種會計、稅務、財務管理等需要。他們為全美的客戶提供各種稅務幫助，更重要的是，他們及時瞭解全年稅法變更，確保您能享受到所有稅收優惠。

陳秀冰會計師熟悉查稅技巧，為您爭取最大權益。陳秀冰註冊會計師事務所，為全美各行各業提供優質稅務和會計服務。客戶行業包括：餐飲連鎖店、批發、製造業、加工廠、建材建築、超市零售、貿易、藥房、電子商務等。陳秀冰註冊會計師事務所提供個性化的服務，幫助您解決行業特定的挑戰、滿足合規性需求、遵循行業標準稅的做法。總公司地址：11 East Broadway, 6th FL, New York, NY 10038(匯豐銀行樓上)，電話：212-566-0560；分公司地址：38-08 Union St. #9C, Flushing, NY 11354(Flushing Commons)，電話：718-888-1198；網址：www.chancompanyllc.us。

紐約州 法拉盛 百老匯

上一則

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

下一則

紐約亞洲影展 台灣陣容堅強 6片上映

延伸閱讀

紐約州首席法官下月退休 上訴法院恐將左傾

紐約州首席法官下月退休 上訴法院恐將左傾
喬州財年稅收增62億 盈餘或創新高 預期州府將退稅

喬州財年稅收增62億 盈餘或創新高 預期州府將退稅
布朗士、曼哈頓啟動空氣品質監測車

布朗士、曼哈頓啟動空氣品質監測車
紐約真實身分駕照 開放申請預審

紐約真實身分駕照 開放申請預審
耗資5億 紐約州全面高速上網計畫未達標

耗資5億 紐約州全面高速上網計畫未達標

熱門新聞

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

2022-07-12 12:37
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27
被電鋸切斷的轉化器。(警方提供)

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2022-07-12 07:43
警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許行人出入。(記者牟蘭／攝影)

紐約偷信華男遭同夥持槍綁架 囚地下賭場

2022-07-08 19:09

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程