臺美文藝協會主辦「從向城市致敬到城市分歧」展覽

由臺美文藝協會所主辦的「從向城市致敬到城市分歧」藝展之曼哈頓開幕式，該會首席策展人李美華(前排中間蹲者)在場親自出迎臺灣會館副理事長方秀蓉(前排右三)與藝術家及來賓。

一項名為「從向城市致敬到城市分歧」(From Urban Reverence to Divergence)的藝展，由臺美文藝協會(Taiwanese American Arts Council, TAAC)主辦，同時在曼哈頓 與布碌崙 兩地展出，至23日周六結束，敬請各界把握最後觀賞機會。

成立於2014年的臺美文藝協會，自2018年開始舉辦「城市部落」系列項目。今年的展覽匯聚了20位多領域的台灣與外裔藝術家作品，從藝術角度審視移民形成國際跨文化「城市部落」的現象，這是21世紀之交的一種流派，話語轉向重視人性、保護多元文化、更新環境和尊重新的多面統一。這些藝術家的作品，普遍透露出「只有促進互動關係的生活多樣性，才能避免潛在的政治、經濟和文化危機。」

以上展覽在兩處場地舉行，分別為曼哈頓上東城的瓦萊麗·古德曼畫廊(Valerie Goodman)，即東91街315號(二大道)，周二至周五上午11時至下午5時；還有一處為布碌崙展場，在威廉斯堡舊輝瑞大廈(Old Pfizer Building)1和5樓，即法拉盛 大道(Flushing Ave)630號，周三至周六正午12時至下午6時。如欲聯絡首席策展人李美華(Luchia Meihua Lee)，請電：917-412-2831，電郵：[email protected]。