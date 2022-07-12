我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超速收859元罰單 加州交通違規罰金為何高於他州？

想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

臺美文藝協會主辦「從向城市致敬到城市分歧」展覽

工商記者黃元苓／紐約訊
由臺美文藝協會所主辦的「從向城市致敬到城市分歧」藝展之曼哈頓開幕式，該會首席策展人李美華(前排中間蹲者)在場親自出迎臺灣會館副理事長方秀蓉(前排右三)與藝術家及來賓。
由臺美文藝協會所主辦的「從向城市致敬到城市分歧」藝展之曼哈頓開幕式，該會首席策展人李美華(前排中間蹲者)在場親自出迎臺灣會館副理事長方秀蓉(前排右三)與藝術家及來賓。

一項名為「從向城市致敬到城市分歧」(From Urban Reverence to Divergence)的藝展，由臺美文藝協會(Taiwanese American Arts Council, TAAC)主辦，同時在曼哈頓布碌崙兩地展出，至23日周六結束，敬請各界把握最後觀賞機會。

成立於2014年的臺美文藝協會，自2018年開始舉辦「城市部落」系列項目。今年的展覽匯聚了20位多領域的台灣與外裔藝術家作品，從藝術角度審視移民形成國際跨文化「城市部落」的現象，這是21世紀之交的一種流派，話語轉向重視人性、保護多元文化、更新環境和尊重新的多面統一。這些藝術家的作品，普遍透露出「只有促進互動關係的生活多樣性，才能避免潛在的政治、經濟和文化危機。」

以上展覽在兩處場地舉行，分別為曼哈頓上東城的瓦萊麗·古德曼畫廊(Valerie Goodman)，即東91街315號(二大道)，周二至周五上午11時至下午5時；還有一處為布碌崙展場，在威廉斯堡舊輝瑞大廈(Old Pfizer Building)1和5樓，即法拉盛大道(Flushing Ave)630號，周三至周六正午12時至下午6時。如欲聯絡首席策展人李美華(Luchia Meihua Lee)，請電：917-412-2831，電郵：[email protected]

布碌崙 曼哈頓 法拉盛

上一則

紐約市新開放2500個猴痘疫苗接種預約

下一則

紐約客談╱犯罪猖獗 我們麻木了嗎？

延伸閱讀

曼哈頓懸日奇觀 今明登場

曼哈頓懸日奇觀 今明登場
機車大盜團伙 華社連搶3路人

機車大盜團伙 華社連搶3路人
布碌崙南區中心增76新警 攜手華社維護治安

布碌崙南區中心增76新警 攜手華社維護治安
紐約皇后區華裔居民區 機車搶匪1日連搶3路人

紐約皇后區華裔居民區 機車搶匪1日連搶3路人
布碌崙商會長訪華社 商家不滿市清潔局「無公道」開罰

布碌崙商會長訪華社 商家不滿市清潔局「無公道」開罰

熱門新聞

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27
警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許行人出入。(記者牟蘭／攝影)

紐約偷信華男遭同夥持槍綁架 囚地下賭場

2022-07-08 19:09
亞當斯在案發地便利店前接受媒體採訪，「尊重」檢方的決定。(取自市長辦公室)

店員自衛反遭控謀殺 亞當斯：同情但尊重檢方

2022-07-08 07:55
男子在停車場朝亞裔老人喊「我恨華人」。(受害者家人提供)

非裔男撞亞裔長者喊「我恨華人」警：不算違法

2022-07-07 02:26

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」