恆信理財免費講座7/14線上規劃
由恆信理財所舉辦的免費線上公益講座：「量身定製的美好退休生活(Retirement By Design)」，將於七月十四日(本週四)晚上8點至9點(美東時間)舉行。由恆信理財總裁Derek Chan(陳永傑)及資深理財規劃師Marolyn Liang(梁蘊夢)主講，為僑胞深入淺出地分析社安金的危機以及如何保有優質的生活與醫療，幫助僑胞的退休生活做最合宜的規劃。歡迎有興趣的僑胞掃碼免費註冊或致電華語專線進行查詢。
美國人退休所依賴的社安金將面臨危機！美國參議院財政委員會上週批准了其中一項法案，以解決所謂的美國迫在眉睫的「退休危機」。除其他規定外，《立即加強美國退休法案》或EARN法案，首先給予小企業更大的激勵來提供退休計劃，並讓人們在管理資金方面具有更大的靈活性。
在美國，近25%的人為退休儲蓄準備不到5,000美元，15%的人零存款，而社安金SSI是許多退休人員的主要收入來源。根據社會保障局的最新報告顯示，到2035年，退休信託基金的資金將用完，在那之後收入將僅涵蓋約80%的預定福利。2021年的一項研究發現，大約37%的男性和42%的女性，依靠這些福利獲得了一半以上的退休收入；還有12%的男性和15%的女性，其90%以上的收入依賴於這些福利；目前的平均社會保障金約為每月1,555美元。EARN法案之所以如此重要，是因為對所有家庭來說，現今社會保障是不夠的，而該法案將提供擴大「追趕」繳款的條款，即允許退休賬戶有更多時間進行延稅增長的條款。
目前，擁有401k或普通IRA的賬戶擁有者，須在72歲起才能從延稅賬戶中取款。取款被稱為「必需的最低分配」(Required Minimum Distributions, RMDs)，並隨時間推移而增加，且作為收入徵稅。EARN法案將最低取款分銷年齡從72歲提高到75歲，法案還將其401k賬戶的「補繳」捐款從50歲及以上的每年6,500美元擴大到60至63歲的每年10,000美元，其目的是鼓勵人們在接近退休時儲蓄更多錢。然而這一系列新政策提案，是否在暗示國會已經放棄了修復社會保障體系的努力呢？
恆信理財關心僑胞的退休生活，在大環境動盪的此時，舉辦免費線上公益投資講座系列。7月14日，僑胞將能瞭解到美國現今的退休社安全危機、個人退休儲蓄計劃中常見的風險和誤區、長壽人生的利與弊、如何保有良好醫療品質的退休生活、震盪的股市現況對401K及IRA個人退休儲畜所帶來的影響等。每個專題皆關乎你我的退休生活，話題也有關每個人的未來規劃。僑胞應當把握此難逢機會，掃瞄二維碼免費註冊上線討論。恆信理財集團擁有全紐約最專業的理財菁英團隊，用多種語言為您量身打造專屬於您個人的投資理財計劃。恆信理財(GREATER HUDSON FINANCIAL)地址：136-20 38TH Ave, Suite 8J, Flushing, NY 11354，華語服務專線：718-878-5758，網址：www.greaterhudsonfinancial.com。
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