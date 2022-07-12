恆信理財免費講座7/14線上規劃

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由恆信理財所舉辦的免費線上公益講座：「量身定製的美好退休 生活(Retirement By Design)」，將於七月十四日(本週四)晚上8點至9點(美東時間)舉行。由恆信理財總裁Derek Chan(陳永傑)及資深理財規劃師Marolyn Liang(梁蘊夢)主講，為僑胞深入淺出地分析社安金 的危機以及如何保有優質的生活與醫療，幫助僑胞的退休生活做最合宜的規劃。歡迎有興趣的僑胞掃碼免費註冊或致電華語專線進行查詢。

美國人退休所依賴的社安金將面臨危機！美國參議院財政委員會上週批准了其中一項法案，以解決所謂的美國迫在眉睫的「退休危機」。除其他規定外，《立即加強美國退休法案》或EARN法案，首先給予小企業更大的激勵來提供退休計劃，並讓人們在管理資金方面具有更大的靈活性。

在美國，近25%的人為退休儲蓄 準備不到5,000美元，15%的人零存款，而社安金SSI是許多退休人員的主要收入來源。根據社會保障局的最新報告顯示，到2035年，退休信託基金的資金將用完，在那之後收入將僅涵蓋約80%的預定福利。2021年的一項研究發現，大約37%的男性和42%的女性，依靠這些福利獲得了一半以上的退休收入；還有12%的男性和15%的女性，其90%以上的收入依賴於這些福利；目前的平均社會保障金約為每月1,555美元。EARN法案之所以如此重要，是因為對所有家庭來說，現今社會保障是不夠的，而該法案將提供擴大「追趕」繳款的條款，即允許退休賬戶有更多時間進行延稅增長的條款。

目前，擁有401k或普通IRA的賬戶擁有者，須在72歲起才能從延稅賬戶中取款。取款被稱為「必需的最低分配」(Required Minimum Distributions, RMDs)，並隨時間推移而增加，且作為收入徵稅。EARN法案將最低取款分銷年齡從72歲提高到75歲，法案還將其401k賬戶的「補繳」捐款從50歲及以上的每年6,500美元擴大到60至63歲的每年10,000美元，其目的是鼓勵人們在接近退休時儲蓄更多錢。然而這一系列新政策提案，是否在暗示國會已經放棄了修復社會保障體系的努力呢？

恆信理財關心僑胞的退休生活，在大環境動盪的此時，舉辦免費線上公益投資講座系列。7月14日，僑胞將能瞭解到美國現今的退休社安全危機、個人退休儲蓄計劃中常見的風險和誤區、長壽人生的利與弊、如何保有良好醫療品質的退休生活、震盪的股市現況對401K及IRA個人退休儲畜所帶來的影響等。每個專題皆關乎你我的退休生活，話題也有關每個人的未來規劃。僑胞應當把握此難逢機會，掃瞄二維碼免費註冊上線討論。恆信理財集團擁有全紐約最專業的理財菁英團隊，用多種語言為您量身打造專屬於您個人的投資理財計劃。恆信理財(GREATER HUDSON FINANCIAL)地址：136-20 38TH Ave, Suite 8J, Flushing, NY 11354，華語服務專線：718-878-5758，網址：www.greaterhudsonfinancial.com。