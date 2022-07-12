「紅人歸」膠囊，讓女性朋友像鮮花一樣綻放如初。

百年漢方紅人歸(Sangel)膠囊，是19年前加拿大 VIKER公司藥學家，在諾貝爾 生物/醫學 獎獲得者大村智導師的指導下研發的產品，19年來暢銷全球幾十個國家。

更年期女性血氣虛弱的癥狀，可以通過天然草本補充療法來加以改善。如果把女人比喻為花朵，那麼血液就如同花枝中的水分，在不間斷的循環中為肌膚帶來氧氣和營養物質，運走二氧化碳及代謝產物。只有血液通暢了，花才能開得更旺，才能真正成為一朵健康、紅潤、有透明感的粉紅玫瑰。

女性由於有週期性失血的生理特點，與血結下了不解之緣，而伴隨女人一生的經、孕、產、乳等生理過程，均與血相關。血海充盈則月經每月來潮；十月懷胎，胎兒均靠母血供養；生產後，血化為乳汁哺養嬰兒；進入更年期後，因腎精不足，漸至血海不充，則最後停經。

女子血氣充足則五臟皆養，才能面色紅潤、髮黑齒固、精力充沛、思維敏銳、身體健康；反之如果血氣虛弱，則五臟失養，面色蒼白萎黃、過早出現皺紋、齒搖發白、疲倦乏力、失眠健忘、記憶減退、心慌心悸、便秘等癥狀就會接踵而至。因此，中醫學早就有「女人以血為本，以血為用」的觀點。女人一生都要養血，更年期女性養血則更為重要！

紅人歸膠囊是由多種名貴中藥組成的純天然保健產品，展現了中國傳統醫學和現代科技的完美結合，可以營養和活化卵巢、改善卵巢微循環網、恢復體內旺盛的雌激素分泌水準，從而緩解更年期的多種癥狀。紅人歸膠囊具有增強機體免疫力、補血、補氣、調理五臟等功能，經高科技提取純化的植物精華素，從臟器的細胞層次上進一步作用和調養人體的五臟及生殖系統，改善女性體內的激素分泌，提高造血能力，讓女性朋友像鮮花一樣綻放如初。

「紅人歸」在加拿大、美國、歐洲、亞洲、澳洲等幾十個國家都深受女性朋友喜愛，如有任何疑問，請撥打專家諮詢電話：888-518-7778（北美免費電話）；北美以外的國家和地區，請打：1-604-518-7778，或上網瞭解：www.vikerm.com。