兆隆紐約律所成立21周年慶 嘉澤睿道中國集團公司成立在即

兆隆資本和BuildX聯合創始人——Cindy Zhang女士。

2022年6月，是兆隆紐約律所團隊成立21周年、兆隆資本成立5周年、BuildX投資 平臺成立3周年；日前於長島 Leonard's Palazzo特別舉行了慶祝兆隆紐約律所成立的21周年晚宴。今年7月，兆隆資本與Alan Tang先生共同成立的嘉澤睿道中國集團公司，會在北京 隆重開業。

慶典當晚嘉賓雲集、高朋滿座，都是陪伴兆隆資本和紐約律師事務所多年的老朋友、老客戶和資深投資人。兆隆資本和BuildX聯合創始人劉宇先生以及Cindy Zhang女士，對兆隆團隊和所有投資人表示感謝，對公司未來發展方向進行了展望。

劉宇先生說：「當下經濟的波動，對地產投資人來說，可能意味著千載難逢的投資機會，因為市場的黃金地段可能會出現價格低谷。我們團隊會日益進取，爭取為投資人創造更大的價值。」他還提到，兆隆資本將在2022年下半年進軍NFT市場，敬請期待。

Cindy Zhang女士向在座來賓宣佈了重磅消息：嘉澤睿道集團股份有限公司訂於7月15日，在北京成立並舉辦開業儀式。嘉澤睿道由兆隆資本與中國優秀青年企業家Alan Tang先生共同創立，位於北京CBD核心區——中國尊國貿商圈。集團將持續致力於以地產開發、基金投資、海外法律諮詢、海外商業規劃為核心的綜合化專業服務平臺，為客戶提供最令人信賴的產品和最優質的服務。Cindy 女士表示：「我們的發展一直都是穩健而迅速的，我對嘉澤睿道創造輝煌充滿了期待。不論在北京還是紐約，我們的宗旨都是『一切為客戶』。」

美國FSU音樂節比賽國際評委、美國國際古典音樂節（AMF）藝術總監、中國音協弦樂學會理事、中國中央及上海音樂學院中提琴藝術節評委、天津音協理事及專業委員會主任，同時也是兆隆多年的信任夥伴及投資人——許燕明教授，為現場帶來中提琴獨奏；悠揚的弦樂宛如天籟，將現場氣氛推向高潮。

很多投資人跟隨兆隆團隊已有多年，從信任該集團的投資人，變成了與該集團志同道合的朋友，最後又變成該集團生意上的夥伴。在紐約這個繁華的大都市，到處充滿著機遇與商機，同時也有著溫情和互助，這是因為兆隆資本團隊不論從內部員工還是到客戶與夥伴，始終保持著真誠和初心。

二十一年可以很長，長到讓剛剛出生的孩童成長為一名有志青年；二十一年可以很短，彈指一揮間，昨日的艱辛仿佛還歷歷在目，如今卻早已基業長青，這一切都隨著公司的成長和壯大變得越發珍貴。跟隨時間的節拍，慢慢走進兆隆資本，瞭解該企業的團隊，讓您的財富增值更安心。

兆隆資本(ZL Capital)地址：299 Broadway, Suite 200 New York, NY 10007，電郵：[email protected]，電話：212-287-5095。