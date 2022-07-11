愛心眼科物理治療中心解決兒童和青少年的假性近視

現年26歲的劉雯，十歲開始近視度數280度，後發展到560度；經物理治療一個療程後，現在恢復到200度。她現在仍堅持每天早晚十分鐘，做兩套訓練動作。

愛心眼科物理治療中心以人為本，根據不同眼疾患者的需求，提供針對性的治療方案。該中心設備先進，可解決兒童和青少年的假性近視，提供物理測試和治療方案。該中心提供免費診斷服務及個體化的治療方案。

矯正近視一般是在眼科檢查之後，配上OK鏡，但光這樣是不能幫助眼睛恢復正常視力的，只會從檢查報告中得知一次次加重的病情。愛心眼科物理治療中心矯正近視無需手術 ，該中心有先進的設備，進行物理測試和治療方案可以和病患及家長配合，孩子在家中也可以每天進行愛眼保健功能的訓練。只有醫患之間相互配合，才能真正做到康復保健療眼疾。

愛心眼科物理治療中心，由資深的中西醫結合治療專家Nancy Wang王醫師親自為病患解憂排難。王醫生擁有三十多年的臨床經驗，對假性近視、結膜炎、乾眼症、視網膜病變、弱視、屈光不正和立體視覺降低等病症，均能提供有效的治療。

王醫師表示：經過康復訓練治療後后，中心會對孩子再次進行檢測 ，以治療前和治療後的數據檢測做對比，數據統計以實際比對為準。根據以往的病例來看，同學十幾人一起恢復視力並摘下眼镜的情況不計其數。愛心眼科物理治療中心，會對不同年齡段的病人及其病變部位進行針對性的評估及檢查，根據個體的實際需求來制定物理治療方案，同時協同家長在家里進行訓練糾正，平衡整體的體態調整。

愛心眼科物理治療中心諮詢及預約電話：917-770-8588。