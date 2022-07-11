我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只油車貴…電動車也漲 平均1輛5.4萬元

歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

愛心眼科物理治療中心解決兒童和青少年的假性近視

工商記者鍾淑美／紐約訊
現年26歲的劉雯，十歲開始近視度數280度，後發展到560度；經物理治療一個療程後，現在恢復到200度。她現在仍堅持每天早晚十分鐘，做兩套訓練動作。
現年26歲的劉雯，十歲開始近視度數280度，後發展到560度；經物理治療一個療程後，現在恢復到200度。她現在仍堅持每天早晚十分鐘，做兩套訓練動作。

愛心眼科物理治療中心以人為本，根據不同眼疾患者的需求，提供針對性的治療方案。該中心設備先進，可解決兒童和青少年的假性近視，提供物理測試和治療方案。該中心提供免費診斷服務及個體化的治療方案。

矯正近視一般是在眼科檢查之後，配上OK鏡，但光這樣是不能幫助眼睛恢復正常視力的，只會從檢查報告中得知一次次加重的病情。愛心眼科物理治療中心矯正近視無需手術，該中心有先進的設備，進行物理測試和治療方案可以和病患及家長配合，孩子在家中也可以每天進行愛眼保健功能的訓練。只有醫患之間相互配合，才能真正做到康復保健療眼疾。

愛心眼科物理治療中心，由資深的中西醫結合治療專家Nancy Wang王醫師親自為病患解憂排難。王醫生擁有三十多年的臨床經驗，對假性近視、結膜炎、乾眼症、視網膜病變、弱視、屈光不正和立體視覺降低等病症，均能提供有效的治療。

王醫師表示：經過康復訓練治療後后，中心會對孩子再次進行檢測，以治療前和治療後的數據檢測做對比，數據統計以實際比對為準。根據以往的病例來看，同學十幾人一起恢復視力並摘下眼镜的情況不計其數。愛心眼科物理治療中心，會對不同年齡段的病人及其病變部位進行針對性的評估及檢查，根據個體的實際需求來制定物理治療方案，同時協同家長在家里進行訓練糾正，平衡整體的體態調整。

愛心眼科物理治療中心諮詢及預約電話：917-770-8588。

檢測 手術

上一則

紐約皇后區華裔居民區 機車搶匪1日連搶3路人

下一則

揚言殺州長 交火百餘發 皇后區男子遭擊斃

延伸閱讀

海外僑台商紓困方案 延至年底 僑委會補貼保證手續費

海外僑台商紓困方案 延至年底 僑委會補貼保證手續費
僑委會海外僑台商紓困方案延至12月 已協助獲1億2000萬

僑委會海外僑台商紓困方案延至12月 已協助獲1億2000萬
中國最新的「7+3」防控措施 遲到了3個半月

中國最新的「7+3」防控措施 遲到了3個半月
涂宇飛醫師哈佛眼科診所新張專精白內障激光、青光眼、老花眼

涂宇飛醫師哈佛眼科診所新張專精白內障激光、青光眼、老花眼
史丹頓島唯一講中文的眼科醫生新光眼科徐露娜醫生

史丹頓島唯一講中文的眼科醫生新光眼科徐露娜醫生

熱門新聞

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27

3嫌紐約法拉盛持刀搶走11萬首飾…已連犯4起

2022-07-03 14:55
警方封鎖羅斯福大道與41大道間的40路，直到當天中午12時左右，才解開封鎖，允許行人出入。(記者牟蘭／攝影)

紐約偷信華男遭同夥持槍綁架 囚地下賭場

2022-07-08 19:09
亞當斯在案發地便利店前接受媒體採訪，「尊重」檢方的決定。(取自市長辦公室)

店員自衛反遭控謀殺 亞當斯：同情但尊重檢方

2022-07-08 07:55

超人氣

更多 >
華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助
封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保

封面故事／巨額醫療開銷 這幾項措施可以自保
封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權

封面故事／收到意外醫療帳單 消費者怎樣維權
全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？

全美最佳大學 哥大遭除名...哈佛、MIT爭第2？
模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃

模仿國慶濫射？南加長堤男持槍登屋頂 被警擊斃