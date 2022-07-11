風靡紐約美食25載 獨領粵菜潮流粥之家點心屋隆重開幕

華埠粥之家開業誌慶，有舞獅採青助興。

粥之家——一個紐約萬千食客絕不陌生的名字，響譽紐約餐飲界25載。粥之家的第一家店於1997年開業，從此帶動起了紐約的粵式餐飮潮流。

華埠 包厘街粥之家點心屋的開幕典禮，於6月30日中午12時隆重舉行。當日，聯邦紐約州 市政要、僑團領袖、同業友好等，逾五百人親臨祝賀，現場還有瑞獅採青助慶。

剪綵嘉賓包括：美國國會眾議員——維樂貴絲女士、紐約州眾議員——牛毓琳女士、紐約州參議員——加雲拿先生、紐約州高等法院——譚國楨法官、紐約市議員——黃敏儀女士、美國亞裔警察執行委員會(AAPEX)——吳銘恆督察、市長辦公室移民事務局長——卡斯楚先生、市長辦公室社區事務局長——嘉仕敏先生、紐約第七電視台總裁——嘉維思女士、紐約市市長亞裔高級顧問——鄭祺蓉女士、亞美醫師協會主席——劉季高醫生、多元文化傳媒集團副總裁——劉陳順英女士、新新集團執行長——梁志榮先生、全美星島日報行政總裁——梅建國先生、美國紐約華人總商會會長——徐家鵬先生、美國福建同鄉會會長——陳恆先生、紐約緬甸華僑聯誼會主席——蘇煥光先生、上海商業銀行高級副總裁——陳鑑添先生、前紐約州眾議員——孟廣瑞先生、紐約市理事會成員——卡琳娜·里維拉女士。

粥之家創辦人梁樹新先生從事建築行業多年，過去在紐約五大區興建多幢不同風格的大樓。1997年，他在曼哈頓亞倫街100號開設首間粥之家，由於裝潢別具一格、供應的美食 別具特色，深受老鄉歡迎，數十年來生意蒸蒸日上，每晚都有大批慕名而来的食客在門外等待。

隨著大量新移民湧進紐約，法拉盛亦成為繼曼哈頓華埠之後，第二個華人最密集的社區。2016年，粥之家於王子街與36街交匯處興建大樓，並於地下開設粥之家法拉盛分店。經主理人梁先生悉心打造，其一土一木均採用名師設計，取最上乘的建材製造而成，可謂匠心獨具。梁先生將美食與裝潢相結合，使客人食得稱心、坐得開心。

粥之家點心屋由來自大陸及香港的名廚主理廚政，是一間能夠供應中國南北美點及地道美食的食肆。點心屋的營業時間是早上11時至晚上10時，老饗們可享受到名廚炮製的各式各樣的著名精美點心，亦能享用龍蝦、大蟹等各類海鮮以及多款名貴菜式。該食肆亦供應一些平民化的美食，如蒜香雞、䜴汁花蜆、鼓油皇豆腐、紅酒脆皮牛肋骨、香蔥羊仔扒等，頗受喜愛，鹹魚煎肉餅更是受粵籍客人歡迎。

粥之家負責人稱：粥之家是一間社區食肆，「以客為尊」是該菜館的一貫宗旨，如有時客人喜歡品嚐菜牌內沒有的家鄉菜式，他們也都盡可能滿足客人，使客人有如回到家裡一樣。

跟隨時代的腳步，粥之家點心屋於華埠包厘街應運而生。在中式飲食文化中，點心是最受歡迎的，一壼好茶一籠蝦餃，其味無窮，無論對中國人還是外國人來說都是無可抗拒的美食。梁先生一貫的做人宗旨就是用心待人、用心經營、用心管理，這印證了粥之家30年來的成功之路。

粥之家華埠亞倫街100號訂座電話：212-941-1818；粥之家法拉盛分店位於法拉盛王子街36-36號，訂座電話：718-888-9799；粥之家點心屋位於華埠包厘街207號，訂座電話：212-796-2886。