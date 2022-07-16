法拉盛新地標雙子星 The Connexion 和 Hotel Indigo 盛大開幕

法拉盛雙子星新地標示意圖。

法拉盛 北方大道與緬街和王子街的地段，近年聳立了二棟雙子星新地標，從北方大道及I-678上開過都十分令人注目。最近這個雙子星建築物終於舉行了盛大的開幕儀式，在緬街的大廈叫The Connexion綜合商業大廈，中間相連、入口在王子街的是Hotel Indigo Flushing酒店；二幢大廈均由紐約著名的實業家集資興建。

雙子星大廈外觀採玻璃幕牆，宏偉華麗、極具時代感，為快速發展的法拉盛加入現代元素的同時，與附近環境協調，進一步完善了法拉盛的辦公大樓、購物商場和酒店群。大樓的地下有320個向社區開放的車位，幫助緩解法拉盛泊車難的現狀。

Hotel Indigo Flushing是法拉盛第一家Indigo旗下連鎖酒店，設計風格講求與社區融為一體、承前啟後。該酒店有150個客房，有面向曼哈頓 的開闊景觀，是最佳的觀賞落日去處。酒店內有酒吧和亞洲餐館，適合大小聚會。

面向緬街的The Connexion綜合商業大廈共計12層，總面績超過290,000平方英呎，設有27個醫療診所、9個零售商舖/餐廳/SPA，歡迎各類商鋪進駐。樓上的樓層面積大，可以容納各專科的醫療機構，如家庭醫生、專科醫生、醫療設備、藥房、痛症治療室、康復醫療等，一棟樓滿足所有醫療需求。該樓的辦公室/診所都可賣可租，目前已有部分樓層整層賣出。

The Connexion位於法拉盛的黃金地段——緬街近北方大道，地理位置得天獨厚，步行數分鐘可到緬街7號線地鐵站及長島火車快線。大廈的位置是通往法拉盛市中心的交通要道，緊鄰銀行、超市、餐館、購物中心，人流如織、商機無限。

除了周圍環境，The Connexion大廈在交通位置上也占盡優勢。該大廈位於北方大道與緬街的交界處，是進入法拉盛中心的重要入口，在I-678及Grand Central Parkway都有出入口，東連北法拉盛及長島，西南可去曼哈頓及布碌崙，往西北方去布朗士或新澤西，駕車到拉瓜迪亞機場或JFK機場也只需10分鐘左右。該地理位置路路連接，避開了繁忙的緬街和法拉盛的交通「陷阱」，駕車前往相當便利。

在公共交通上，從The Connexion步行幾分鐘就可到7號線緬街站，25分鐘可抵達時代廣場；長島鐵路 火車15分鐘即到中城賓州車站；坐小巴30分鐘到曼哈頓唐人街；附近還有數十條通往長島和皇后區各處的公交車站點，實屬是最佳黃金地段。

The Connexion商業大廈銷售火爆，據負責的地產經紀公司說，目前超過80%的單位已經售出。剛開盤兩周時，大廈的12樓整層、9樓整層以及7樓兩個單元便已售出，買家包括疼痛病症科醫生、眼科醫生、腸胃專科醫生，另有5個出價在談。

The Connexion大廈地址：36-18 Main St., Flushing, NY。辦公室/診所/店舖出售或出租熱線：212-960-8787，Hotel Indigo訂房熱線：929-329-1500。