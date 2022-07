第25屆盛夏樂繽紛即將在金神大賭場揭開序幕 ,各種活動讓您歡慶一整個夏天。

金神大賭場「盛夏樂繽紛」25週年慶典現正預熱中!活動從6月27日星期一開始,來賓可享受騰鑽會員的每日促銷福利 、精彩萬分的特別活動、金神體育館與Wolf Den的現場娛樂表演,還有更多驚喜,一直持續到9月2日星期五。

騰鑽會員每週七天皆可參加新的促銷活動!來賓可在現場的任意一個Player's Club服務台註冊加入金神大賭場的免費獎勵計劃。

在更多獎金星期一活動期間,騰鑽會員將有機會瓜分總價值$10,000的現金大獎!6月27日至8月29日,每週一上午10時至晚上7時,每小時將會有一位騰鑽會員被隨機選中獲贈$1,000現金獎勵。每週一都會選出十名贏家!想參與抽獎,騰鑽會員可以暢玩他們最愛的角子機、賭桌遊戲、混合博彩遊戲或在Poker Room打牌。所有騰鑽會員一定要在現場才能把獎金帶回家。

在享受陽光星期二活動期間,騰鑽會員能與同等級會員一較高下,贏取高達$1,000的騰鑽消費點數!6月28日至8月30日,每週二早上6時至晚上10時,騰鑽會員可以暢玩他們最愛的角子機、賭桌遊戲、混合博彩遊戲、或者參與賽馬和撲克室的下注。每週將在每個等級選出5位贏家,一週內獲得最多級別積分的騰鑽會員即能贏取頭獎!只有黃鑽、紫鑽、藍鑽、金鑽、黑鑽,或黑鑽飛鷹等級的騰鑽會員才能參加。

騰鑽會員在盡情玩樂星期三活動期間,能獲得雙倍的騰鑚獎勵。6月29日至8月31日,每週三早上6時至深夜12時,暢玩角子機的騰鑽會員可獲得雙倍騰鑚消費點數。騰鑽會員在暢玩他們最愛的賭桌遊戲,包括撲克、混合博彩遊戲及賽馬下注時,也能獲得雙倍的級別積分。盛夏樂繽紛最新推出「盡情玩樂星期三自助操作屏遊戲」,活動期間的每週三,來賓在免費玩角子機時,刷騰鑚卡就能瓜分總價值$25,000的獎金!

此外,在「呼朋喚友免費玩角子機」活動期間,任何騰鑽會員如果帶上一位朋友來開設新的騰鑽帳戶,新舊會員每人都會同時獲得$10的免費暢玩角子機獎勵!而且,如果新的騰鑽會員提供電子郵件地址,還會額外獲贈$10的免費暢玩角子機獎勵。「呼朋喚友免費玩角子機」的優惠僅限每位騰鑽會員在每次盡情玩樂星期三活動期間參加一次。

在驚喜不斷星期四活動期間,騰鑽會員一整天都能贏得獎品!6月30日至9月1日的早上11時至晚上9時,想參與活動的騰鑽會員可以暢玩他們最愛的角子機、賭桌遊戲、混合博彩遊戲、或到撲克室暢玩。活動期間的每個整點小時,一位幸運騰鑽會員將被隨機選中,並從獨家的線上目錄中選出心儀大禮!所有來賓必須在現場才能贏得獎品。

參加樂繽紛星期五,開心迎接週末的到來。從早上10時開始,前1,000名到訪Play+活動中心(位於Earth賭場內的Hash House A Go Go旁邊)的騰鑽會員,可獲得一件免費的盛夏樂繽紛T恤。從7月1日至9月2日,每週五還會發放新顏色T恤,騰鑽會員將有機會集齊10種不同顏色!所有參加活動者必須出示騰鑽卡和有效的ID。每位騰鑽會員僅限在每週的樂繽紛星期五領取一件T恤。

除了這些每日福利外,騰鑽會員還能參加金神大賭場$50,000大獎慶祝活動,有額外機會贏得高額獎金!在9月3日之前,騰鑽會員只要在他們最愛的角子機贏得$1,200或以上的大獎,就能獲得一份抽獎表。中獎者必須在9月3日星期六的中午至晚上7時之間,在金神大賭場激活他們的抽獎名額。幸運贏家將於9月3日星期六晚上7時30分被選出(不會安排現場抽獎)。欲了解詳情,請前往金神大賭場的任意一個 Player's Club服務台。

金神大賭場推出快樂露營大派送活動,一位幸運的騰鑽會員將有機會獲得由Long View RV Superstores提供的一台2022 Forest River RV Wildwood FSX 170SS,享受前所未有的夏日探險體驗!從6月27日至9月2日,來賓可以每天在任意一台參與活動的自助操作屏機刷一次騰鑽卡,來贏得免費暢玩角子機、騰鑽消費點數或參加抽大獎的機會。如果希望獲得雙倍抽獎機會,可以在9月2日星期五早上6時至下午4時之間,在任意一台參與活動的自助操作屏刷騰鑽卡。頭等大獎的抽獎將於9月2日星期五晚上7時進行。騰鑽會員可以前往任意一個Player's Club服務台了解官方詳情。

想要享受盛夏樂繽紛,同時愜意品嚐最愛冷飲的騰鑽會員,可以在7月3日星期天前往Play +活動中心領取免費的盛夏樂繽紛12罐裝保溫袋。派送活動從上午10時開始, 只有前1,000名到訪的騰鑽會員能領取保溫袋。每名騰鑽會員僅限領取一個保溫袋。所有來賓必須出示騰鑽卡以及帶有照片的有效ID。

屢獲殊榮的金神體育館,夏季表演陣容也不同凡響,有幸邀請到排行榜冠軍的My Chemical Romance、Santana、New Kids on the Block、Shawn Mendes、Lorde、Sam Hunt、Pitbull、OneRepublic、Third Eye Blind等多位超級巨星。粉絲最愛的Queensrÿche、Steven Page等經典搖滾明星,還有各類精彩的免費現場表演,都會於Earth賭場中心位置的傳奇Wolf Den舞台閃耀登場。更多金神體育館及Wolf Den在盛夏樂繽紛期間的現場娛樂表演詳情,請前往 mohegansun.com/entertainment。

盛夏樂繽紛想要玩得圓滿盡興,就少不了觀眾最愛的戶外現場娛樂系列活動Party on the Patio,7月1日至9月2日的每個星期五晚上7時舉行,至11時結束。Summer Entrance將徹底大改造,搖身一變成為最佳玩樂地點,讓您在當地一流翻唱樂團的歌聲中,享用特調飲品、夏日篝火、餐車和更多精彩體驗。為最多六位賓客預訂夏日篝火及第一輪飲料,讓您的Party on the Patio體驗嗨翻天!

Fleetwood Macked將在7月1日為Party on the Patio音樂會系列開唱,獻上該樂團所有的熱門單曲。兩個星期後的7月15日,享受熱帶風情和鄉村放克,Parrot Beach將震撼獻唱Jimmy Buffett所有經典樂曲。7800 Fahrenheit也會在8月19日登台演唱Bon Jovi的「Livin' on a Prayer」及「You Give Love a Bad Name」等經典歌曲,讓八月的派對熱度直竄上升。9月2日星期五,BStreetBand將帶來Bruce Springsteen的歌曲,為這一連串的音樂會劃下完美句點。Party on the Patio的座位先到先得,但歡迎來賓自備椅子。活動期間,來賓也可在Backyard Smokers、The Rolling Tomato及Munchies Food Truck等各類餐車大啖美味佳餚。更多預訂篝火坑及翻唱樂團陣容的詳情,請前往:mohegansun.com。

想要不用人擠人的娛樂體驗?來賓可以在7月3日參加novelle's Bubbles, Brunch & Beats: Baby Got Brunch活動。本次獨家主題早午餐盛會不用門票即可入場,現場有大廚精心烹調的美食 和雞尾酒,還能在DJ播放的當代最佳樂曲下悠閒用餐。早上11時前往金神大賭場的奢華大廳酒吧,就能在享用美食的同時,也能回味90年代的舊時風華。

盛夏樂繽紛的歡樂還不止於此!Sun Tequila Tasting的龍舌蘭品嚐會強力回歸,熱愛龍舌蘭的酒饕們可以大肆慶祝一番。7月23日星期六,調酒站會備好一系列龍舌蘭和瑪格莉特試飲品,擠上檸檬汁,並在杯口抹上鹽和糖。來賓將有獨一無二的機會,跨上由腳踏車驅動的果汁機,在Patrón贊助的歡樂時光期間,為自己調配一杯瑪格莉特。啜飲一口您親自所選的Fruitful Mixology利口酒,揭開夜晚的美麗帷幕。金神邀您享用Taco Pacifico餐車帶來的墨西哥菜餚,在拍照區留下美好回憶,並在The Fake Experience樂隊的音樂下搖擺身體!門票包含食物及娛樂表演!ticketmaster.com現正開售票價$70的門票,活動當天購買門票則為$75。

金神大賭場簡介:

隸屬於金神娛樂集團,金神大賭場是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光 點之一。金神大賭場坐落在康涅狄格州東南部風景優美的泰晤士(Thames River)河畔,佔地185英畝,擁有兩個獨特的賭場,1,600間豪華酒店客房,兩個世界級水療中心,一個高爾夫球場,70多家商店、餐廳和酒吧,以及三座屢獲殊榮的娛樂表演場館,包括一個有10,000個座位的舞台。金神大賭場前往紐約、波士頓、哈特福德和普羅維登斯十分便利,距離Mystic Country的博物館、古董店和海濱僅15分鐘路程。如要獲取更多資訊,請致電:1-888-226-7711,或造訪:mohegansun.com。請在Facebook上加入金神,在Twitter和Instagram上關注@mohegansun,在YouTube上觀看金神的影片,在Snapchat上查找用戶名MoheganSun並關注。