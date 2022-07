天景豪苑 The Grand at Sky View Parc 最後入市良機

The Grand at Sky View Parc泳池派對,在法拉盛中心提供住戶高品質的生活。

法拉盛 天景豪苑The Grand at Sky View Parc最近舉行了夏季泳池開放的大型派對,這個曾經的紐約市 樓盤銷售冠軍目前四居屋已全部售罄,整個建案只剩不到5%的單位,是大家最後入市的良機。

開發商Onex地產的總裁兼執行長Michael Dana在採訪中說,自去年市場重開以來,紐約康斗市場銷售強勁,曼哈頓 、布碌崙市場率先領跑,按過往經驗,6個月以後就輪到皇后區市場大熱了。正如其所預見的,The Grand今年春季銷售情況很好,現在只剩下為數不多的單位了。

他說,目前全球性的通貨膨脹,對地產市場有巨大的影響。原材料價格的提高會推高造價,加上利率的提高,都會極大地增加發展商的成本,造成新建的康斗售價會調高許多,由於樓盤少,也會造成價格的提高。Dana先生認為樓價在2-3年內會大幅提昇,而現在正是買房的好時機,特別是像The Grand at Sky View Parc這種曼哈頓品質的樓盤,有大片開放空間和設施,市場已很難複製。

天景豪苑THE GRAND銷售總監Natasha Shangguan表示,天景豪苑已接近全部售罄,目前尚有極少量單位以及一些租約到期的單位推出,這些單位包括極少量的一居室、部分二居室到三居室等,室內裝潢及設計均採高檔升級版。Natasha在派對中宣佈了最新促銷方案,有興趣的人士可與她的團隊洽詢。

The Grand at Sky View Parc已發展成一個成熟的社區,吸引了各年齡層的人來居住。260,000平方英呎空中花園、大片綠地、各種生活設施,住戶可以安居樂業。THE GRAND樓下有包括Skyview購物商場、多個專科醫務中心、中國超市、BJ's等,是集「生活、玩樂」於一體的舒適環境。住戶可經由專用電梯直達樓下的天景購物中心,各類國際品牌名店、餐廳及大型中西超市都盡在其中,帶來無與倫比的便利及理想生活方式。

THE GRAND提供給用戶的設施包括戶外游泳池、籃球場、兩個標準規格網球場、住戶專用跑道、戶外瑜伽專區、瓦斯燒烤區、遛狗場、兒童遊戲區及迷你高爾夫;室內設施除了兒童活動室外,還有GRAND CLUB住客會所內的健身中心、先進水療中心、瑜伽室、撲克牌桌、乒乓球桌、住戶休閒室、按摩室以及多功用空間等。

天景豪苑所在的法拉盛,是除曼哈頓以外,紐約市唯一的24x7繁華社區。該社區百業興旺、生活機能設施齊備,是一個極具活力的社區,極適合華人居住,幾乎不用說英文即可走遍全城。

歡迎大家前往參觀天景豪苑The Grand的嶄新頂級豪宅樣板間,賞屋時間為週一至週五上午10點至傍晚6點,週六及週日為上午11點至傍晚5點,請致電:718-886-8899預約安排時間。更多相關詳情,可瀏覽官網thegrandsvp.com中的繁體或簡體中文介紹。