現代汽車公佈全電動房車 IONIQ 6

現代汽車 在近期展示了備受期待、具有流線型經典設計的IONIQ 6房車，這是其IONIQ全電動車 品牌系列中的第二款車型。被現代汽車形容為電動流線型車型的IONIQ 6，採用了空氣動力造型，並以創新方式採用環保材料，來反映出當今電動車顧客的價值觀。

受到現代汽車Prophecy電動概念車的啟發，IONIQ 6的特點為精簡的線條，以及現代設計師稱為情感效率(Emotional Efficiency)的純粹空氣動力造型。IONIQ 6的電動流線型車身與貼心的繭狀內艙，體現了新世代電動車的輪廓，同時Ethical Uniqueness的整體設計主題，則反映出現代汽車以客戶為中心、對能源效率和環保責任的承諾。

現代設計中心總監兼資深副總裁SangYup Lee表示：「IONIQ 6是一台將功能與美學進行情感融合的電動車，其獨特的流線型設計，是現代工程師與設計師密切合作、以客戶為中心的價值觀為核心所創造出的結果。我們將IONIQ 6打造成能為所有人提供個性化座艙的貼心車款。」

IONIQ 6藉由能源效率以及採用環保材料，展示出了其符合環保道德的特點和其獨特的設計。IONIQ 6的設計從一開始就以人為本，其內部空間與外部造型同步研發。現代團隊將內部空間最大化以及最優化，拉長前後空間，形成一個獨特的流線型輪廓以及寬敞的內部空間。

如同之前屢獲殊榮的IONIQ 5，IONIQ 6採用了「現代外觀」(Hyundai Look)的設計理念，賦予每個車款獨特的外觀，就像棋子一樣。藉由採取以客戶為中心的走向，現代在設計時考慮到了多元化的生活方式，為客戶打造了十分個性化的車款。

IONIQ 6是一台電氣化的流線型車款，藉由同時滿足顧客審美和功能的需求，來實現情感效率的理念。IONIQ 6依照空氣動力學所打造的輪廓具有精簡卻感性的曲線，為電動車時代帶來了全新的造型。

IONIQ 6的風阻係數超低，僅有0.21，這得益於前方較低的鼻翼與主動風門、車輪間隙減小器以及可選配的超薄數位後視鏡。此外，後方的橢圓形機翼式擾流板也進一步減少了IONIQ 6的風阻係數。IONIQ 6甚至在車底也下了功夫，為了實現更好的空氣動力性能，現代設計團隊覆蓋了一整個底盤，優化了導流板，同時還縮減了輪拱間隙。

IONIQ 6在不同的位置融入了七百多個參數像素，例如前方大燈、後方組合燈、前方底部感應器、通風口以及中控台指示燈，以藉由整台車來強化IONIQ品牌的身份。

位於後方尾翼的參數像素高位煞車燈(HMSL)，可在煞車時提供引人注目的燈光效果。為進一步凸顯IONIQ 6的獨特性，其前方與後方皆放置了全新設計的現代「H」徽章。

IONIQ 6的繭型內室既是舒適的隱蔽空間，也是一個私人的空間，充滿實用功能以及環保材料，以促進注重環保的行車體驗和生活方式。

現代汽車集團研發的電動全球模塊化平台(E-GMP)，讓現代的設計師將IONIQ 6的內部與前後方拉長，打造出優化的腿部空間和內部寬敞程度，讓乘客在IONIQ 6中保持舒適。E-GMP平台也讓IONIQ 6擁有一個完全平坦的地板，給人一種寬闊的感覺。

IONIQ 6還有著以用戶為中心的內部架構。以符合人體工學的控制台為例，該控制台位於車內中央位置，以減少駕駛人分心並促進安全駕駛。模塊化的觸控屏幕融合了12吋的觸控式娛樂信息顯示屏幕和12吋的數位儀表盤，橋式的中控台則提供了方便且寬敞的車內儲物空間。

呼應IONIQ 6的「Ethical Uniqueness」主題並受到當今具有環保意識的消費者啟發，現代設計師在IONIQ 6車身上採用了多種環保材料，包含從報廢輪胎回收的顏料以及竹炭顏料等。

IONIQ 6的內飾也採用了許多環保材料。根據配備等級，這些環保材料包含生態工藝皮革(用於座椅)、資源回收的PET布料(用於座椅)、生化PTO皮膚(用於儀表板)、生化PET布料(用於車頂內襯)、從植物油煉製的生化顏料(用於車門)、回收的釣魚網地毯(IONIQ品牌首創的材料)等。

IONIQ 6的全球揭幕將於七月舉行，屆時現代將展示IONIQ 6的所有規格，包含IONIQ 6的所有功能和先進科技。請至IONIQ 6全球揭幕活動官網，查詢更多相關信息：https://ioniq6.hyundai.com。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。在2021年，北美現代汽車的820家經銷商，在美國總共銷售了超過七十三萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產的。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook，查詢更多相關信息。