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長島蘇福克郡母子屋豪宅兩百多萬熱銷中

工商記者黃元苓／紐約訊
長島蘇福克郡的一處母子屋豪宅，適合多代同堂，現正以兩百多萬的價格熱銷中。
長島蘇福克郡的一處母子屋豪宅，適合多代同堂，現正以兩百多萬的價格熱銷中。

一幢位於長島蘇福克郡亨亭頓(Huntington)鎮的母子屋豪宅，適合華人多代同堂入住，目前以$2,299,000的價格（平均每呎$575）熱銷中。

2021年重建的這棟定制精品屋，占地一英畝。進入室內，陽光滿屋、開陽通爽。再往裡走，大堂為玻璃落地窗所圍繞，面向泳池與後院，景色宜人。還有寬敞、採光絕佳的廚神級廚房，附設用餐空間，是居家餐敘的理想場所，隨意又盡興。大屋另一廂有客人套房，適合賓客留宿，可體驗度假村式生活。

有意購屋者，如果付20%頭款，即$459,800，可享30年固定利率，以5.7%利率計算，月供約$15,660；該地段一年地稅$22,994，每月$1,916。以上數字僅為預估支出，供有意買房者參考，如欲知曉最新詳情，請洽詢地產銷售人員。該屋距離優秀的公立小學、初中與高中，即Vanderbilt Elementary School、Candlewood Middle School以及Half Hollow Hills High School West，都只有一至三英哩，方便莘莘學子就近上學。

該屋地址為：19 Corwin Court, Dix Hills, NY 11746，如欲參觀或洽詢，請聯繫Compass-The Colombos-Dooley Team地產團隊的持照地產銷售人員Angela Dooley女士，電郵：[email protected]，電話：516-315-7781；也可聯繫Nicholas Colombos先生，電郵：[email protected]，電話：917-453-9333。

19 Corwin Court, Dix Hills, NY 11746豪宅，家...
19 Corwin Court, Dix Hills, NY 11746豪宅，家庭活動空間寬敞、明亮。

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