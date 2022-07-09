我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

海豚游泳培訓中心 長島區夏季重開

工商記者林敏儀／紐約訊
總教練Tiffany（前排左二）和數名教練及優秀學員Charisma（前排左三）、Theodore（前排左四），在法拉盛場地的畢業禮上合影。
總教練Tiffany（前排左二）和數名教練及優秀學員Charisma（前排左三）、Theodore（前排左四），在法拉盛場地的畢業禮上合影。

隨著疫情趨緩，紐約各行各業回歸正軌，服務社區25年的海豚游泳培訓中心也已恢復招生。海豚自去年重開法拉盛和布碌崙場地後，學生踴躍參加，今年夏季長島區也重開，接受報名。

雖然受到疫情影響，但經由海豚訓練出來的多位學員仍表現優異。其中傑出的游泳運動員之一——12歲的Theodore，以他優異的成績達到今年夏季8項長池少年奧林匹克標準；他的50碼自由泳創下24.43秒的佳績，在今年3月的全國少年兒童組錦標賽中勇列全美前十名，他的50自由泳目前在紐約州11-12歲年齡組排名首位。另一位優秀選手——10歲的Charisma，也達到今年夏季2項長池奧林匹克標準，將參加今年七月的夏季紐約少年奧林匹克錦標賽。

 

該中心全部游泳訓練課程和訓練方法與國際接軌，擁有100多位耐心熱忱、質素優良的教練陣容，各級學員在正確掌握指定技能後，可獲頒發各級游泳畢業證書。該中心採小班制，嚴格按照課程進度教學，每位教練細心指導不超過4位學生，所以學員可在最短時間內輕易地掌握游泳技術。教學全部在室內泳池進行，水溫保持在華氏80至85度，故全年均可授課。25年來，曾有數萬位學生在海豚游泳培訓中心的訓練下，掌握游泳技能。

海豚游泳培訓中心總教練Tiffany Yip，為美國專業游泳協會(ASCA)的執照教練，擁有30年的教學經驗。她是美國紅十字會的執照教練主考官、前美東大學游泳冠軍、全美游泳學校協會(USSSA)會員、世界游泳專業教練協會(WSCA)會員及美國紅十字會成員。Tiffany是美國及世界性泳界盛會的出席者及主講者之一，向來對推動華裔打入美國運動界主流不遺餘力。

 

海豚在法拉盛場地重開的籃球班和空手道班廣受好評，該中心不僅游泳班享有盛譽，籃球班和空手道班亦由名師主持，擁有20多年的豐富教學經驗，可帶領學員們對課程產生濃厚興趣、提升學生運動技能。

夏季班7月9日起在法拉盛、布碌崙和長島區全面開課，查詢電話：718-359-7743，網站：www.dolphinswimming.com。

游泳 法拉盛 長島

上一則

麥當勞提升高人氣電玩團隊 OfflineTV 首度擔任餐飲贊助商

下一則

布碌崙華童亂闖馬路被撞 送醫後無礙

延伸閱讀

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販
金兌錫以88票險勝趙靖桉

金兌錫以88票險勝趙靖桉

法拉盛新地標雙子星The Connexion和Hotel Indigo盛大開幕

法拉盛新地標雙子星The Connexion和Hotel Indigo盛大開幕
「古早味素食店」專營臺灣素食產品

「古早味素食店」專營臺灣素食產品
陳伯彰牙醫博士親自主理康美牙科 植牙權威

陳伯彰牙醫博士親自主理康美牙科 植牙權威

熱門新聞

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

2022-07-02 14:20
國家氣象局預報，紐約市2日(周六)下午，將出現豪雨與強風天氣。Getty Images

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

2022-07-01 15:18
200名來自中國的投資人，向紐約州高等法院提出訴訟，狀告知名地產商。(Getty Images)

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

2022-07-03 09:16
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27

3嫌紐約法拉盛持刀搶走11萬首飾…已連犯4起

2022-07-03 14:55

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗