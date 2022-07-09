麥當勞提升高人氣電玩團隊 OfflineTV 首度擔任餐飲贊助商

OfflineTV電玩高手團隊首度擔任麥當勞餐飲贊助商，通過贊助串流、整合內容和面對面活動的夥伴關係，在網上和現實生活中連結粉絲和他們最喜愛的電玩高手。

OfflineTV和美國麥當勞 攜手合作，通過贊助串流、整合內容和面對面活動的夥伴關係，在網上和現實生活中連結粉絲和他們最喜愛的電玩高手。這次的合作不僅是OfflineTV第一次的重要贊助商活動，也將提升並擴大這個備受追捧的電玩團隊與全球粉絲結合的方式，金色拱門更因此照亮多元化的內容創作團隊和品牌粉絲，進一步強調該品牌對尤其以電玩世界為主的多元化承諾。這個夥伴關係在上周末的Anime Expo揭開序幕，Anime Expo是北美規模最大的動漫大會，動漫迷與心愛的OfflineTV成員在互動式攤位近距離面對面接觸，不僅提供與偶像合影的機會，還有限量版商品供粉絲選購。

OfflineTV創辦人William Li(Scarra)表示：「身為一個經常在深夜光顧得來速長大的孩子，能夠與麥當勞合作不僅深感榮幸，也為我們的粉絲帶來難忘的體驗；從別樹一幟的粉絲大會到周遊列國的行程，我們對這次合作將帶來的未來內容興奮不已。」

OfflineTV在YouTube和Twitch合併的閱覽次數將近5億，訂閱人數超過3百萬，其多元的串流主和內容創造者的共同最愛，就是和與電玩有關的一切事務。他們的內容包羅萬象，從追逐Z世代潮流的趣味挑戰，到讓每一位成員發揮個人魅力的自省時間。在2017年成立於洛杉磯 的這個團隊成員，包括Scarra、Pokimane、LilyPichu、Disguised Toast、Yvonnie、Michael Reeves、Sydeon、Masayoshi和QuarterJade，各自均擁有數量龐大的粉絲群。

麥當勞文化接觸資深總監Elizabeth Campbell表示：「麥當勞提供OfflineTV更多機會來創作粉絲熱愛的原創趣味網絡內容，也對這次的合作深感自豪，因為我們不僅放大來自不同背景的聲音，也瞭解到電玩社區不同凡響的多元化。不少麥當勞粉絲也是忠實的電玩迷，所以我們選擇在他們花費最多時間的網絡上見面。」

OfflineTV和麥當勞在去年12月首度攜手，推出該團隊的第一座臨時商場，作為出售商品和與粉絲會面的場所。為了滿足無法親自參與這場洛杉磯盛會的粉絲們的熱烈要求，這座臨時商場變身為在世界任何角落只要有連接裝置就可進入的沉浸式元宇宙 體驗（metaverse experience），也因此成為金色拱門在元宇宙舉辦的第一場粉絲盛會。

麥當勞持續在電玩界現身，與OfflineTV的合作是去年第二場重要的電玩夥伴關係。麥當勞在去年8月宣佈與FaZe Clan的持續性內容夥伴關係（content partnership with FaZe Clan），FaZe Clan是數位原住民的生活方式和媒體平台，雙方的合作目的旨在提倡電玩界的多元化和包容性。