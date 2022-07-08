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天景購物中心「保蜜行動」倡導環境永續發展

工商記者廖學錕／紐約訊
為響應世界地球日活動，Shopcore集團日前於天景購物中心搭設蜂箱培育蜜蜂，並將於今年秋冬季節收成蜂蜜，與社區分享。
為響應世界地球日活動，Shopcore集團日前於天景購物中心搭設蜂箱培育蜜蜂，並將於今年秋冬季節收成蜂蜜，與社區分享。

天景購物中心於日前迎來了在大城市中難得一見的貴客——─七萬五千隻蜜蜂。這項名為「保蜜行動」的特別計畫，由天景購物中心的運營集團Shopcore Properties，於4月22日世界地球日開始，在旗下12個州的30個商場中陸續推動，紐約州由於早先氣候寒冷，蜂箱於日前才正式開始搭設。

Shopcore集團美東區行銷經理孫偉家表示，永續性發展是Shopcore集團相當重要的使命與目標，在各商場發展的同時，對於環境的保護一直是該公司優先考量的重點。蜜蜂在生態系統中扮演著相當重要的角色，於是Shopcore從今年地球日開始實行這項計畫。天景購物中心的蜂箱已在日前搭設完成，將以安全的方式培育蜜蜂，並在秋冬時收成蜂蜜。蜂蜜中富含抗氧化劑，對大家的健康相當有益，屆時將免費與幸運的消費者共享這些產自社區的蜂蜜。

ShopCore在全美擁有60多處購物中心，每處購物中心皆因地制宜，以不同的方式促進永續性發展，並販售環保及有機商品。這次的「保蜜行動」 將有30個商場參與，每處飼養五萬至七萬隻蜜蜂，並聘請當地專業養蜂人照料，依照地區時節於今年秋至冬季收穫蜂蜜，各購物中心將把蜂蜜包裝為禮品贈送給社區大眾。除了這次行動外，Shopcore集團目前實踐的永續性發展計畫還包括綠色租賃、節能減碳、廢水與廢棄物回收、安裝可再生能源系統與停車場電動汽車充電站等，詳細內容歡迎至官方網站瞭解更多：shopcore.com/sustainability。

ShopCore隸屬於黑石集團，為垂直性整合的房地產營銷公司，其營運項目包括租賃、開發、物業管理與資產管理。目前ShopCore於全美15個州負責租賃與管理60餘個購物中心，總佔地超過1400萬平方英尺。

天景購物中心地址：40-24 College Point Blvd., Flushing, NY 11354，電話：718-460-2000，更多有關天景購物中心的商業訊息，請瀏覽：www.theshopsatskyviewny.com。

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