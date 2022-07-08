飛達西餅夏天清涼飲品。

紐約老字號「飛達西餅」，憑藉嚴格的食物/飲品標準，堅持品牌創新、品牌連鎖化，一貫以「新鮮、健康、營養」為營業宗旨。食品創新和多元化的飲品系列，是飛達西餅一直以來的競爭優勢。除了廣受歡迎的珍珠奶茶系列飲品之外，飛達西餅夏季推出清涼健康飲品，包括仙草豆漿、紅豆豆花、鮮鳳梨橙綠茶、紅豆冰沙、抹茶拿鐵、珍珠阿薩姆奶茶等；另有新鮮水果沙冰系列，包括鮮草莓沙冰、鮮芒果沙冰、鮮木瓜沙冰、鮮西瓜沙冰、鮮哈密瓜沙冰等。

負責人周老闆表示，夏季推出的飲品都是店內每日新鮮提供。師傅每天烹製新鮮的豆漿和豆花，根據顧客需求可選擇無糖或有糖。新鮮豆漿和豆花中含有豐富的蛋白質 ，可以補血益氣、美容養顏；另有自製的蜜紅豆，新鮮烹製、香甜可口，不含任何防腐劑和添加劑，具有清熱解毒、健脾胃、補血的功效；夏季特別提供新鮮鳳梨橙綠茶，是用新鮮水果鳳梨和柳丁做成的，水果用量足、不添加調味劑，是原汁原味的水果製成；抹茶拿鐵選用優質的抹茶，抹茶中含有豐富的微量元素，比如茶多酚、綠茶素、蛋白質、游離氨基酸等，能滿足人體需求；另有鮮水果沙冰系列，都是採用足量的新鮮水果製成，水果中含有豐富的維生素，加上沙冰後清涼可口，不僅滿足味蕾，還能均衡健康營養。此外，店內還提供咖啡、奶茶、冷熱飲料、糕點、麵包等，是早餐或下午茶的最佳選擇，也是上班及下班買美食的好去處。

飛達西餅美東地區共有13家連鎖門店，遍及紐約多個地區及康州快活大賭場。新店地址：59-09 Maurice Ave, Maspeth, NY 11378；法拉盛 大學點天景購物中心：40-24 College Pt Blvd；法拉盛緬街：41-60 Main Street；法拉盛凱辛娜大道：46-15 Kissena Blvd；法拉盛39大道：136-18 39th Ave；法拉盛41大道：133-51 41st Ave；皇后區 森林小丘(Forest Hills)：107-50 Queens Blvd；皇后區木邊(Woodside)：61-31 Roosevelt Ave；皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)：86-12 Justice Ave/75-08 Broadway；曼哈頓華埠：83 Mott Street；曼哈頓下城格林威治村(Greenwich Village)：321 6th Ave；康州快活大賭場(Foxwoods Resort Casino)。

請前往官網：www.fayda.com，或電郵：[email protected]，詳細諮詢產品選購，歡迎新老顧客親臨各連鎖門店直接購買。