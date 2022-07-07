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佳欣旅遊古文明豪華遊輪12月出發

工商記者廖學錕／紐約訊
佳欣旅遊帶您搭乘Celestyal Crystal的獨特航線，探訪古文明。
佳欣旅遊帶您搭乘Celestyal Crystal的獨特航線，探訪古文明。

佳欣旅遊的「希臘、埃及、土耳其、以色列」古文明遊，是旅遊達人傅鶴鳴古文明遊版圖的最後一塊。搭乘豪華遊輪出遊，省去眾多車程勞頓，不需每日拿著行李換房，美食、好秀、仙樂、妙舞，帶您體驗如法老王和亞歷山大般的王公貴族等級享受！佳欣旅遊古文明遊現正接受報名，歡迎致電洽詢詳細行程。

本次古文明遊，旅遊達人傅鶴鳴將再一次帶領大家從紐約搭機至雅典，遊覽山頂上可鳥瞰市區衛城的帕那農神廟、山下的宙斯神廟、國會戰士紀念碑、奧運體育場、歷史博物館……之後登上豪華遊輪，次日在亞歷山卓港上岸，搭車至開羅市區，遊覽金字塔、人面獅身像、國立博物館，隨後從薩伊港返船；遊輪到達耶路撒冷，遊覽三大宗教聖城的猶太教哭牆、回教穆罕默德佈道清真寺、天主教耶穌墓地；再二日分別遊覽土耳其及希臘分占的塞浦路斯，以及愛琴海上非常浪漫的羅得島。

繼之來到土耳其聖經上的名城——以弗所，耶穌名徒彼得和保羅都在此傳教，也是聖母瑪麗亞的居住地。該地兩千年前的城廓依在，巨柱與面牆刻畫著歲月，靜靜訴說著二十多世紀以來的歷史過往。最後來到土耳其橫跨歐亞兩洲的伊斯坦堡、索菲亞大教堂、藍色清真寺、鄂圖曼帝國回教皇宮……這些都是記載著各種不同文化及生活方式的人們生命軌跡的歷史寶藏，讓旅程中的所見所聞成為昇華生命的動力。

這是古文明之旅的最後一塊，埃及六千年文明與中亞兩河流域蘇美及巴比倫文化匯流，創造了希臘拉丁語的現代文明，再經過1400年前的回教文化與天文數學冶金，促成了文藝復興後的歐洲文化。

該古文明遊全程12天，今年12月1日出發(即日起接受報名)，全程華人領隊、沿途巴士遊覽、船上所有酒飲免費，另外還提供豐盛的三餐外加精美表演。價格每人$4200，包含來回機票及所有行程的食宿和岸上遊覽門票及導遊。若要升等遊輪艙房，僅需加$660元至陽台房。報名請洽佳欣旅遊傅鶴鳴，地址：法拉盛緬街37-02號，一樓F6A時代商場內，電話：917-375-7740。

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