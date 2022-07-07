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亞美醫師協會MSO被評為2022年紐約「最佳工作企業」之一

工商記者衛伯承／紐約訊

亞美醫師協會屬下的管理服務機構（CAIPA MSO），十分榮幸獲《卓越職場》和《財富》雜誌評為本年度紐約「最佳工作企業」之一。這是亞美醫師協會首次入選這一享有盛譽的榜單，意味著亞美醫師協會在紐約是提供最佳工作環境的企業之一。

今年紐約「最佳工作企業」獎，是基於美國最大的年度勞動力研究收集的員工反饋，該研究對100多萬份員工問卷進行了調查，並從610多萬名美國員工的公司收集了數據。調查結果顯示，93%的亞美醫師協會員工表示，該企業是一個非常理想的工作場所，這一數字相比美國其他公司的平均水平高出36%。

亞美醫師協會MSO總裁沈卉表示：「我非常感謝亞美醫師協會敬業的團隊成員讓我們能參與其中。毫無疑問，優秀的團隊成員才能使我們成為最佳的工作場所之一，因此我很感謝他們為公司的發展貢獻力量。」

紐約「最佳工作企業」競爭非常激烈，全球職場文化權威機構《卓越職場》通過嚴格的分析和保密的員工反饋，最終篩選出了這份名單。只有獲得《卓越職場》認證且總部位於紐約大都會統計區的企業才會被考慮評級。

《卓越職場》全球認可、研究和戰略合作夥伴執行副總裁Kim Peters表示：「員工的需求和期望在過去的一年裡發生了較大的變化。這些公司迎難而上，但這並不容易；企業保持著辛勤工作和奉獻精神，並致力於傾聽和關心每位員工的福祉，以有意義的方式來支持員工，這是所有企業都應遵循的標準。」

亞美醫師協會MSO是一家管理服務機構，旨在提供具有成本效益的方案和高品質的服務，以減輕管理負擔，使醫療從業客戶能夠專注於病人護理。作為一家獲得《卓越職場》認證的企業，亞美醫師協會MSO不僅致力於為客戶提供一流的服務，同時也非常重視團隊成員，為他們能夠取得更好更成功的發展提供合適的設備。

您想在一家以人為本的公司發展您的事業嗎？請瀏覽CAIPA MSO的招聘頁面：https://recruiting.paylocity.com/recruiting/jobs/All/ecb07442-b59a-42f9-aeee-2392ba3d97b9/CAIPA-MSO-LLC。

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