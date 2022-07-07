陳伯彰牙醫博士親自主理康美牙科 植牙權威

法拉盛 植牙權威陳伯彰(Alex Chen)博士主持的康美牙科診所，設備先進；對於植牙服務，陳醫師採用「單孔單顆植牙」新技術，該技術對於減少手術 中及手術後的疼痛，有明顯的助效。

已有20多年植牙經驗、完成數以萬計植牙的陳醫師強調，該項新植牙小孔技術所造成的傷口比傳統植牙法更小，且對抽過神經而裂開的牙齒有較舒適的手術體驗。該診所使用百分百美國生產、製造的優質材料，不會使用便宜沒有品牌的劣質植體，為的是確保植牙後的效果。

陳醫師表示，植牙的好處之一是讓病患可脫離佩戴活動假牙的各種不適和不便，減少固定牙橋所造成的損害。植牙後亦應注意定期保養洗牙，以減少牙周病感染的併發症 。

該診所還提供乾細胞銀行服務，適用於未貯存臍帶血但又有家族性遺傳心臟及肝臟或其它器官等疾病的高危險族群。可採取未搖動之乳牙，取其牙神經當成乾細胞，將之貯存於全美最大的乾細胞銀行，每年繳交保存費，以備未來產生不會排斥之自體器官，如心、肝臟等；已脫落或已動搖的乳牙則不適合。相較於其它乾細胞的來源手術，此項乳牙神經手術是疼痛最少的。

陳醫師專精於老人各式活動假牙、牙套、牙橋、牙周病科、緊急牙科、根管牙科、美容牙齒、牙齒漂白、兒童牙科、學前口腔檢查等。該診所接受大部份保險及大部份公司PPO，欲洽詢各項相關詳情或預約診療，可電：718-359-5675（通英、國、粵），地址：法拉盛緬街37-19號2A室（香港超市旁二樓）。