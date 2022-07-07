「古早味素食店」專營臺灣素食產品

「古早味素食店」產品豐富，可批發零售。

紐約法拉盛 「古早味素食店」，專營臺灣古早味素食產品，年初已喬遷至大學點新址並擴大營業，歡迎舊雨新知光臨。

負責人THOMAS表示，濃厚的古早味道是臺灣美食 最大的特點。「古早味」指的是古味，就是根據歷史的製作方法，生產製作出來的味道。早期戰爭及戰後時期，臺灣人生活窮困，飲食也很簡單，食物以醃漬的手法居多，菜脯、竹筍乾、鹹菜、豬油拌飯等，都能隨手變為美味。這種簡單的料理做法至今還在影響著臺灣美食，在代代傳承的祖傳秘方中增加了近乎苛刻的精選食材以及精雕細琢的手工製作，讓流傳至今的味道變得更加精緻誘人。從另一個角度來看，「古早味」是從大地取得食材，經自然晾曬、木材烘烤烹煮，再製作成可食用的食物，當然就更加凸顯其自然美味。總的來說，「古早味」是一種文化的傳承，蘊藏情感、生活、歷史、往事等多重元素。

隨著現代人的養生意識不斷提高，越來越多的人開始意識到經常吃大魚大肉會給身體健康帶來許多弊端和隱患，而吃素食則能給人體健康帶來許多益處。現在臺灣素食產品打出一片天，足跡行遍世界、聞名遐邇。

「古早味素食店」開業超過十年，原址是法拉盛Maple Ave., 經營各種素食產品，其中各種素海鮮、素火鍋料、素雞肉、素丸子、素東坡丁、牛蒡餅、沙魚煙、香椿油雞等是主推素食。該店產品全部是臺灣進口，由知名廠家生產。古早味素食店的素丸子品牌在紐約是獨家出售，最近店裡開始出售一些有機零食，如純釀有機黑豆油露、原釀醋等，這些食品都可以起到減碳 、減鹽、環保等功效。

古早味素食店位於College Point Blvd.，交通方便，門口就有巴士站。該店七天營業，所有的素食品都可批發零售。古早味素食店電話：718-888-1156，地址：20-20 College Point Blvd., Flushing, NY 11356。