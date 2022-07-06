孫曉彤法律事務所帶您瞭解在美離婚必須知道的事

全美首家辦理全美各州離婚及移民的孫曉彤法律事務所。

孫曉彤法律事務所，是全美首家（唯一）專業辦理全美離婚的華人 法律事務所，專精50個州的家庭法——離婚法。在面對離婚時，應該如何保障自身的權益呢？歡迎致電或前往該律師事務所。

在美離婚必須知道的事：

首先，無論是在哪國結的婚，均可在美申請離婚。其次，無論雙方是否自願離婚，均須向當地所在法院提起訴求，最終由法官簽署離婚法令，離婚才具有法律效力。

美國各州離婚的法定居住地時間要求各不相同，紐約為至少一位當事人需居住達1年或以上，內華達州（拉斯維加斯）則要求6周，其他州的居住要求一般是3至12個月不等。

離婚判決書的時間：內華達州最快，約10天即可拿到離婚令；康州、佛州需要約1個月；麻州是120天；紐約州 皇后區的離婚案件審理時間最長，平均約近1年的時間（孫曉彤法律事務所也可辦理紐約州快速離婚，大約3個月）；加州快的情況下需要3-4個月，但一般都是半年左右。

法庭費用：各州的法庭費用不同，大約在$210-$450之間。若有孩子，雙方需上父母教育 課程；如果符合低收入+當地法規的財務要求，則可申請豁免法庭費用和父母教育費用。

離婚流程（協議或默認離婚）：1.向法院提請離婚，支付法院費用； 2.送達法律文書給對方；3.等待期；4.向法院提交最終離婚請求，上呈法律文書，等待法官判決。

孫小姐表示，離婚主要有2大問題需要解決：（一）18歲以下未婚子女分配及兒童撫養費。（二）房產、商業、其他財務及婚姻期間的債券債務。

為避免離婚爭產，建議僑胞做好以下準備：1.結婚之前簽署婚前協議，擬好房產和資金的歸屬權。2.婚後亦可擬定婚內協議，同樣具有法律效果。3.平和地對待離婚，將財產和孩子撫養費等各類問題寫在離婚協議中。

如何更快、更方便地辦理離婚手續呢？

無論是否有孩子及家產，協議離婚或默認離婚對雙方及孩子的現在和未來都是最具優勢的。如雙方不想直接對話，可要求離婚仲解(MEDIATOR)介入。仲解員不代表任何一方，會盡可能以平等的方式對雙方進行分配，仲解期間需要雙方冷靜，尊重彼此及離婚協調人員，早日達成協議；此種方式在費用和時間上都會節省許多。孫曉彤法律事務所可作為離婚仲解員，為大家提供對話的平臺，在避免雙方尷尬的同時又能快速解決問題，幫助達成離婚協議。

經常有客人前來諮詢時表示，其花了5年時間，案子卻還沒有結束。案子拖得越久，律師費用越高。孫曉彤法律事務所提供專業律師服務，以專業能力辦事，在最短的時間內完成訴訟。

給予僑胞婚姻邊緣的忠告：戀愛容易，婚姻不易，且行且珍惜。婚姻需要的是雙方共同經營，父母應予以適度的提醒或忠告，但絕不能摻和其中。孫曉彤法律事務所是全美首家（唯一）辦理全美各州離婚及移民的華人法律事務所，歡迎僑胞致電或前往查詢。電話：718-865-8802，地址：61-43 186 St., Fresh Meadows, NY 11365。