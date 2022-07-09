COSTA PIANO SHOPPES 名牌鋼琴夏季大特賣

長島Costa Piano Shoppes現正舉辦夏季半價大特賣，展銷世界各大名牌鋼琴。

位於長島 Port Jefferson Station的Costa Piano Shoppes鋼琴專賣店，現正舉行夏季半價大特賣活動，備有大量名牌鋼琴庫存供選購，包括Steinway、Baldwin、Brodmann、Charles Walter、Hallet Davis、Yamaha、Falcone、Kawai、Young Chang、Petrof、Story & Clark、Galileo、Dynatone、Casio、Celviano、Privia等名牌全新及二手鋼琴全面大特賣。如果您想要擁有一台夢寐以求的鋼琴，千萬不能錯過此次優惠機會。

代理全球名牌鋼琴的Costa Piano Shoppes，兩間展示間展示各家名牌鋼琴。全新/二手的三角鋼琴(grand piano)、小三角鋼琴、直立式鋼琴、控制台鋼琴、自動鋼琴(player piano)、古鋼琴(Spinet Piano)及電鋼琴，現以半價出售。全新Hallet Davis三角鋼琴，原價為$18,000，現下只要$8,200；二手日本Yamaha G1小三角鋼琴，現價$5,900；翻新的Steinway B鋼琴，原價$58,000，現價$29,000；二手American Made Charles Walter，原價$16,000，現價$6,200；全新Brodmann Professional Studio，只要原本的一半價格即可買到；全新的88 Note Digital Pianos Starting，現在只要$1,295就可擁有。除了五折特價大優惠外，該公司還提供零利率 分期付款，7月31日前購買三角鋼琴還有額外的$500折扣，超強力度優惠不可錯過。

Costa Piano Shoppes鋼琴專賣店成立迄今已有近30年歷史，提供鋼琴給劇場 、學校、專業演奏室、專業人士、初學者等，以專業服務成就鋼琴家的夢想。該公司負責人以及兩位女兒分別為鋼琴建造師、專業調音員以及鋼琴指導員，能提供完善的一條龍售後服務，免除您的後顧之憂。

Costa Piano Shoppes鋼琴展銷會地址：4747 Nesconset Highway, Port Jefferson Station, NY 11776；電話：631-689-2977，敬請致電預約，參觀選購；該公司將於7月3、4、5日公休，敬請留意。有關該公司的詳細資訊，請瀏覽網站：www.costapianoshoppes.com，或電郵：[email protected]。