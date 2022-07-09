我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

COSTA PIANO SHOPPES 名牌鋼琴夏季大特賣

工商記者廖學錕／紐約訊
長島Costa Piano Shoppes現正舉辦夏季半價大特賣，展銷世界各大名牌鋼琴。
長島Costa Piano Shoppes現正舉辦夏季半價大特賣，展銷世界各大名牌鋼琴。

位於長島Port Jefferson Station的Costa Piano Shoppes鋼琴專賣店，現正舉行夏季半價大特賣活動，備有大量名牌鋼琴庫存供選購，包括Steinway、Baldwin、Brodmann、Charles Walter、Hallet Davis、Yamaha、Falcone、Kawai、Young Chang、Petrof、Story & Clark、Galileo、Dynatone、Casio、Celviano、Privia等名牌全新及二手鋼琴全面大特賣。如果您想要擁有一台夢寐以求的鋼琴，千萬不能錯過此次優惠機會。

代理全球名牌鋼琴的Costa Piano Shoppes，兩間展示間展示各家名牌鋼琴。全新/二手的三角鋼琴(grand piano)、小三角鋼琴、直立式鋼琴、控制台鋼琴、自動鋼琴(player piano)、古鋼琴(Spinet Piano)及電鋼琴，現以半價出售。全新Hallet Davis三角鋼琴，原價為$18,000，現下只要$8,200；二手日本Yamaha G1小三角鋼琴，現價$5,900；翻新的Steinway B鋼琴，原價$58,000，現價$29,000；二手American Made Charles Walter，原價$16,000，現價$6,200；全新Brodmann Professional Studio，只要原本的一半價格即可買到；全新的88 Note Digital Pianos Starting，現在只要$1,295就可擁有。除了五折特價大優惠外，該公司還提供零利率分期付款，7月31日前購買三角鋼琴還有額外的$500折扣，超強力度優惠不可錯過。

Costa Piano Shoppes鋼琴專賣店成立迄今已有近30年歷史，提供鋼琴給劇場、學校、專業演奏室、專業人士、初學者等，以專業服務成就鋼琴家的夢想。該公司負責人以及兩位女兒分別為鋼琴建造師、專業調音員以及鋼琴指導員，能提供完善的一條龍售後服務，免除您的後顧之憂。

Costa Piano Shoppes鋼琴展銷會地址：4747 Nesconset Highway, Port Jefferson Station, NY 11776；電話：631-689-2977，敬請致電預約，參觀選購；該公司將於7月3、4、5日公休，敬請留意。有關該公司的詳細資訊，請瀏覽網站：www.costapianoshoppes.com，或電郵：[email protected]

長島 劇場 利率

上一則

寶康兒科：李奕文小兒青少年專科診所 提供六個月至五歲嬰幼兒接種新冠疫苗

下一則

長島蘇福克郡母子屋豪宅兩百多萬熱銷中

延伸閱讀

我的課外活動

我的課外活動
COSTA PIANO SHOPPES名牌鋼琴夏季大特賣

COSTA PIANO SHOPPES名牌鋼琴夏季大特賣
郎朗曾代言鋼琴網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門

郎朗曾代言鋼琴網課爆「欠薪停課」北美家長求償無門
鋼琴名模嫁諧星 驚生理變化「卵子老了」急補救

鋼琴名模嫁諧星 驚生理變化「卵子老了」急補救
7月出新專輯 周杰倫赴巴黎歌劇院錄音

7月出新專輯 周杰倫赴巴黎歌劇院錄音

熱門新聞

華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
華裔母親被滯留機場24小時後終於2日抵達紐約。(李可蘭提供)

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

2022-07-02 14:20
國家氣象局預報，紐約市2日(周六)下午，將出現豪雨與強風天氣。Getty Images

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

2022-07-01 15:18
200名來自中國的投資人，向紐約州高等法院提出訴訟，狀告知名地產商。(Getty Images)

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

2022-07-03 09:16
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27

3嫌紐約法拉盛持刀搶走11萬首飾…已連犯4起

2022-07-03 14:55

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡

不斷更新／前日相安倍晉三遭槍擊 搶救無效身亡
安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大

安倍晉三「一家三首相」寫紀錄 妻坦承膝下無子壓力大
「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住
安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗