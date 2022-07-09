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寶康兒科：李奕文小兒青少年專科診所 提供六個月至五歲嬰幼兒接種新冠疫苗

工商記者衛伯承／紐約訊

寶康兒科：李奕文小兒青少年專科診所，即起為六個月至五歲的嬰幼兒提供新冠疫苗接種，敬請華人家長及早查詢預約。

李奕文醫生擁有多年兒科門診以及住院臨床醫學護理的豐富經驗，專注於綜合性小兒/青少年專科、少兒/青少年預防保健醫療以及臨床醫學。李醫生親切耐心地關懷每個前來門診看病、注射疫苗及例行健康檢查的孩子，並可在緊急情況中，在門診以及住院情況下，提供更完善的護理。

李醫生不單是美國兒科醫學會的會員之一，同時也是美國兒童醫學會所認證的兒科醫生。從醫數十年，李醫生治療過各種兒童常見疾病及各種疑難雜症，多年來竭力為無數華人社區的兒童服務。李奕文醫生目前為Northwell醫院亞裔外展服務醫療主任，以前是瑪摩利醫院亞洲外展服務協會醫療主任與兒科住院部主任。其多年來的成功與努力，獲得了醫學界以及無數父母的肯定，曾獲評為美國最佳兒科醫生之一，榮獲Castle Connolly獎，被紐約時報雜誌評為紐約三州地區最佳的兒科醫生之一。

FDA及CDC自6月21日起，開放全美六個月至五歲嬰幼兒的新冠疫苗劑量及接種注射，醫學專家認為疫苗對嬰幼兒童的益處大於風險。根據美國CDC的研究資料，幼兒接種疫苗後產生副作用，較青少年、年輕族群較低，多數副作用為輕度到中度，但指揮中心仍提醒民眾，如施打疫苗後出現「嚴重副作用」，應盡快就醫。

FDA目前授權可施打的幼兒COVID-19疫苗包括莫德納（2劑）和輝瑞BNT（3劑）。莫德納劑量25微克（約成人劑型的1/4），接種間隔4至8週；輝瑞BNT劑量為3微克（約成人劑型的1/10），前2劑需間隔3週、第3劑需間隔2個月。

小兒青少年專科——李奕文醫生寶康兒科診所(Chinatown Global Pediatrics P.C.)。分別設於曼哈頓中央街139號314室，電話：212-274-1811；布碌崙55街846號2樓，電話：718-871-1926；布碌崙18大道7324號，電話：718-837-6188。

疫苗 醫學 莫德納

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