麥當勞7月繽紛陣容讓粉絲嚐試史無前例的仲夏體驗

「麥當勞夏令營」繽紛陣容，包括餐飲優惠、創意菜單、獨一無二的表演和商品，通過麥當勞應用程式，讓粉絲嚐試史無前例的仲夏體驗。

趕快在日曆上註記，麥當勞 已經為您準備好參與夏季活動的門票。麥當勞夏令營將在7月5日敞開大門，這個夏令營別出心裁，和您過去的認知完全不同。這次的虛擬夏令營體驗，包括餐飲優惠、創意菜單、限量商品和高人氣藝人的音樂表演等熱門陣容。

麥當勞應用(https://www.mcdonalds.com/us/en-us/download-app.html)就是您的入場券，而且人人都受邀參與，只需每天查看應用，即可瞭解如何啟動樂趣的詳情。

* 菜單選項：夏季的重點在於美食 ，所以一定要選擇麥當勞菜單上的最愛，例如：大麥克(Big Mac)、黃金雞塊(Chicken McNuggets)和聞名世界的薯條(World Famous Fries)，讓您欲罷不能！夏日炎炎，麥克風在烈日當頭時推出兩項創意菜單項目作為消暑先鋒：蘋果 派McFlurry和McFlurry三明治，一併交由粉絲自行創作。

* 請留意舞台上的藝人。麥當勞將在每個周日為您保留獨家虛擬演唱會的前排座位，參與演出的高人氣藝人包括BIBI、Omar Apollo、Blackbear和招牌紅星Kid Cudi。

* 搶購夏日獨家商品勿失良機：參加夏令營，當然不能缺少麥當勞與合作夥伴推出的限量商品，每周四依順序由Free & Easy打頭陣，接棒的是Ma ket、innisfree和Kid Cudi。7月5號夏令營開幕首日，您最喜愛的紫色閨蜜在門口和Retro Grimace Pool Float一起迎接您，售完為止。

歡迎通過以下麥當勞應用查看麥當勞夏令營的全套陣容，所有優惠須滿足1美元的最低消費額。參與優惠只能使用移動選購和付費，限在參與活動的麥當勞餐廳享受一次，必須滿足1美元的最低消費額（不含稅金）。夏令營優惠必須下載應用並登錄，商品售完為止。