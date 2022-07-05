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Daiso曼哈頓第一家分店開幕慶典將於7月15日至16日舉辦

工商記者吳鴻鈞／紐約訊
Daiso曼哈頓第一家分店開幕慶典，將於7月15日至16日舉辦。
Daiso曼哈頓第一家分店開幕慶典，將於7月15日至16日舉辦。

日本人最喜歡的零售店Daiso，以低價銷售優質商品而聞名，其第一家曼哈頓分店，將於7月15日上午10時隆重開業。DAISO Japan以低價、家居產品選擇廣泛等特點聞名，平均每月在全球開設10到20家新店。DAISO在日本擁有3300多家商店，在全球擁有超過5500家商店，向世界各地的購物者介紹其高品質的DAISO品牌商品。隨著生活成本的持續增長，DAISO的使命是幫助消費者保持高生活水準，而無需花費更多。

Daiso在全美快速擴張，曼哈頓分店的開業，標誌著這家日本公司在美國的第83家零售店；這是三州地區的第七個Daiso。 在西海岸，該連鎖店將於夏末，在華盛頓肯特郡開設一個地點（7月16日和17日）。

Daiso的招牌$1.99產品，涵蓋廚具、美容用品、文具、禮品包裝、賀卡、電子配件、組織及家居用品、獨特禮品、零食、派對禮品和節日商品等。 雖然大多數商品的價格為$1.99，但一些商品的價格可能略高。

Daiso產品是許多網紅影片的主題，從化妝品應用到工藝用品和烘焙影片，粉絲們使用Daiso產品的影片和教程充斥在網路上，每個分店的開幕活動都經常大排長龍。Daiso強調創造有趣的購物體驗，讓客戶每次訪問都能發現新東西；Daiso已經成為潮流前瞻性購物者的目的地。

Manhattan Daiso商店有4800平方英尺，位於：220 E. 57th Street, New York, NY（靠近Whole Foods和Walgreens）。凡於7月15日至16日，在曼哈頓分店消費30元以上的前100名客戶，將收到一個福袋；消費100元以上的前100名客戶，將獲得13.5英寸的毛絨玩具。數量有限，送完為止，預約參加請訪問：https://www.facebook.com/events/1011713299710927/ 。更多資訊，可瀏覽：www.daisojapan.com。

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