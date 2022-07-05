鄧氏中醫淺談甲狀腺疾病

鄧氏中醫表示，甲狀腺病比較常見，如有甲狀腺功能亢進簡稱「甲亢」,甲狀腺功能減退簡稱「甲減」，還有單純性甲狀腺、慢性淋巴細胞性甲狀腺炎、甲狀腫瘤等。甲亢是由於甲狀腺功能增強、甲狀腺激素合成和分泌過多亢奮引起的綜合一種病；甲減是由多種因素引起的甲狀激分泌、合成分泌或生物效不足所引起的疾病。單純性甲狀腺腫大，是由於碘攝入或代謝障礙所致。甲狀腺代償增生肥大，大多不伴有甲狀腺功能異常。慢性淋巴細胞性甲狀腺炎，因其發病與自身免疫機制密切相關，也被稱為自身免疫性甲狀腺炎，是自身免疫性甲狀腺疾病的一種。女性易發多見甲狀腺疾病，甲亢臨床多見。

中醫認為，甲狀腺疾病主要與情志失調有關，影響肝膽脾胃為主，與五臟六腑脫不了關係；治療原則包括六經辨證、八綱辨證、臟腑辨證等。現今生活條件好，夏天室內有冷氣、冬天有暖氣；黃帝內經曰：「天暑衣厚則腠理開，故汗出；天寒則腠理閉，則弱與氣。」環境把人與自然分離，就容易生病，夏天用空調冷氣降炎熱是可以，但不要長時間貪涼。

鄧氏中醫表示，甲狀腺部位是頸子略下，也是六經必經之路，被稱為人體的一部發電機。甲狀腺病症體現一般為：頭痛頭暈、咽喉疼痛/乾癢/有異物阻塞感、腫大影響吞咽、咳嗽失音、鼻塞流涕、口苦口乾、眼乾澀蒙、流淚不止、眼睛腫突像金魚眼一樣、心煩易怒、心悸胸滿、怕寒、怕熱、手顫失眠、全身乏力、精神萎靡、嗜睡等；合併病症有糖尿病 、乾燥綜合症、血液疾病、高血壓 、心臟肝病等。中醫將此病症歸為三因，後用六經辨證、臟腑辨證、八綱辨證，觀其脈證、知犯何道、隨證治之、療效一定。病案：王某某，女，14歲，甲減一年有餘；現甲狀腺腫大、頸脖感熱、吞咽比較困難、面部略紅感熱、流鼻血、易發怒、大便可、月經來小腹脹、脈滑緊、舌質淡紅、苔黃潤，證屬少陽症、陽明熱症、少許太陽症。治則清陽明熱、和解少陽、化痰消腫、解表解鬱。第一次開五劑濃縮中藥沖劑，藥過五劑來複診，患者媽媽說腫大略小、脹感減、鼻血止、易怒燥動平靜許多；繼續服用中藥三十幾劑後，恢復正常。不管什麼病都不要太關注病名，只要辨證準確，效果一定能顯現出來。

鄧氏中醫疑難雜症診所（診所提供免煎中藥，濃縮顆粒、開水沖服，效果與中藥飲片同樣），曼哈頓地址：90 E Broadway（東百老匯）#2, Manhattan，NY 10002（近F、R、B、D、L、6號地鐵 ）；法拉盛地址：136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355；諮詢電話：917-330-3108。