日本富士醫療按摩椅國慶期間推出三大產品震撼勁減60%大優惠

北美富士醫療器集團，國慶期間獻上最新型號8600產品，提供大眾全方位、全身心的深度享受。

病毒無情人有情，日本 富士醫療按摩椅(FUJI CHAIR)獻真情，國慶期間向美國這個慷慨接納最多移民的國家致敬，特別於七月推出震撼勁減60%大優惠，是送禮表心意以及犒賞自己的最佳禮物。

國慶期間，富士按摩椅主打產品有三：

1. 有「天下第一椅」美譽的FJ-8600型號，特點為附有易於操作的觸感式遙控器、自動全身掃描、零重力、全身及腳部加熱、114個氣囊、U型枕頭、S/L雙軌以及藍牙功能。原價$15,600，60% Off後僅售$5,800。

2. 世界頂級4D按摩椅，型號FJ-8500，自動測試、S/L雙軌、雙套控制系統以及超大LED屏幕中英文顯示。此外，該按摩椅有瑜伽拉筋，等同催眠大師的作用，其深層日本指壓專治頸椎與腰椎頑疾，還配有高級藍牙音響系統。原價$19,999，60% Off後售價$7,999。

3. 至於FJ-8300型號，則有「神仙之手」的封號，新創手部滾輪按摩、加長S/L雙軌、快速起降、藍牙音樂以及全身加熱功能。原價$13,200，60% Off後售價$4,620。

*以上產品均有十年維修、三年免費，保您後顧無憂！

為什麼高檔富士按摩椅可為使用者帶來那麼多好處？北美富士醫療器集團紐約沈經理分析說，按摩椅使用者每天在室內坐15分鐘到半小時，隨著按摩椅A至Z從頭到腳的被動運動功能，即可達到腳底反射、全身反射、脊柱調節全身人橋拉筋等多重功效。按摩椅能以熱力促進血液循環，固定雙肩按摩，集中護腰到臀部，左右扭身鬆弛，強力索引伸展，接觸神經壓迫和增加脊柱關節空間，消除疼痛。

在這次疫情 中，平日汲汲營營、只知一昧向前衝、為生計奔忙的人們突然驚覺，原來健康才是最重要的，沒有健康其他都是空談。沈經理也說：「因為疫情，保健意識空前高漲，這才是高檔按摩椅近來供不應求的主因。富士醫療按摩椅是採納了人手理療按摩原理發明的舒壓解乏醫療保健器材，讓消費者在最輕鬆省力的情況下做好全身健康維護，從而增強免疫力、對抗病毒入侵，因此敬請僑胞千萬要認明日本富士醫療按摩椅這項優良產品，不要錯過此番國慶大優惠。買椅送自己送家人，防病抗疫兩相宜！」

日本富士醫療按摩椅已在美國普及銷售二十餘年，是多家知名醫療機構、國際醫學 美容集團、運動俱樂部以及谷歌公司等指定選用的官方高檔按摩椅。問市超過半世紀的富士按摩椅獲獎無數，包括美國最佳產品獎、日本最佳醫療設備金獎(NO.03A01044)，還榮獲了美國FDA證書#8031516(ISO134-85 CERTIFICATE)以及日本醫學設備證書NO.27BZ0878、10BZ6001。

半個多世紀之前，日本人意識到養生的重要性，於是積極尋求簡易可行又能長久堅持的保健之道，因而在1954年開辦日本富士醫療器公司，率先全球開發機械按摩椅，首創四球式按摩儀器，開創氣壓按摩先鋒。日本富士品牌因卓越的研發能力，產品一路領先，長期居先導地位。

有意選購以上名牌按摩椅或想洽詢詳情，請至北美富士醫療器集團(FUJIIRYOKI ACIGI RELAXATION)紐約三處門市。法拉盛：新世界超市二樓，即136-20 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354，電話：646-824-8873；唐人街：119 Bowery, NY, NY 10002（新福華傢俬），電話：212-226-7823；布碌崙：7109 18th Ave, Brooklyn, NY 11204（豐源家居），電話：917-299-4035。北美富士按摩椅全美免費諮詢電話：888-343-3168，網址：www.cyberrelaxchair.com、www.drfuji.com。